Защитата на Болсонаро заяви, че ще обжалва присъдата от над 27 години затвор на бившия бразилски президент

След като бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на над 27 години затвор за опит за преврат, адвокатският му екип обяви, че ще обжалва присъдата, предаде ДПА.

Болсонаро бе признат за виновен в заговор за преврат заедно с официални представители от въоръжените сили и свои съмишленици срещу правителството на президента от левицата Луиз Инасио Лула да Силва, който го победи на изборите през 2022 година.

Четирима от петимата съдии от Върховния федерален съд на Бразилия гласуваха за осъдителна присъда. Защитата на Болсонаро заклейми "абсурдно прекомерните и непропорционални наказания“ и заяви, че ще използва всички законови похвати, включително на международно ниво.

Синът на Болсонаро - Едуардо, каза, че съдиите са „корумпирани“ и каза, че „войната“ все още не е приключила.

Според прокуратурата Болсонаро планирал да въведе извънредно положение и да организира нови избори, но успял да спечели подкрепата на военното ръководство.

Осъдителната присъда означава, че 70-годишният Болсонаро е първият бивш бразилски президент, осъден за опит за преврат след напускане на поста.

Тъй като все още е възможно да бъдат предприети по-нататъшни правни стъпки пред Върховния съд, присъдата за лишаване от свобода няма да бъде изпълнена незабавно, уточнява ДПА.

Тъй като делото се разглежда от Върховния съд на страната, няма по-висша следваща инстанция, макар че има възможности за обжалване в рамките на същата.

Адвокатите на Болсонаро могат да оспорят формални неясноти в решението, но е малко вероятно това да доведе до съществени промени в съдържанието му.

След това теоретично би било възможно ново обжалване, с което да се поиска преразглеждане на отделни спорни точки, посочва ДПА.

Специалисти по право обаче казват, че това е малко вероятно.

След приключването на тези процедури решението ще стане окончателно и ще подлежи на изпълнение.