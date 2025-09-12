Подробно търсене

Защитата на Болсонаро заяви, че ще обжалва присъдата от над 27 години затвор на бившия бразилски президент

Владимир Арангелов
Защитата на Болсонаро заяви, че ще обжалва присъдата от над 27 години затвор на бившия бразилски президент
Защитата на Болсонаро заяви, че ще обжалва присъдата от над 27 години затвор на бившия бразилски президент
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро. Снимка: AП/Luis Nova
Рио де Жанейро,  
12.09.2025 21:09
 (БТА)

След като бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на над 27 години затвор за опит за преврат, адвокатският му екип обяви, че ще обжалва присъдата, предаде ДПА.

Болсонаро бе признат за виновен в заговор за преврат заедно с официални представители от въоръжените сили и свои съмишленици срещу правителството на президента от левицата Луиз Инасио Лула да Силва, който го победи на изборите през 2022 година.

Четирима от петимата съдии от Върховния федерален съд на Бразилия гласуваха за осъдителна присъда. Защитата на Болсонаро заклейми "абсурдно прекомерните и непропорционални наказания“ и заяви, че ще използва всички законови похвати, включително на международно ниво.

Синът на Болсонаро - Едуардо, каза, че съдиите са „корумпирани“ и каза, че „войната“ все още не е приключила.

Според прокуратурата Болсонаро планирал да въведе извънредно положение и да организира нови избори, но успял да спечели подкрепата на военното ръководство.

Осъдителната присъда означава, че 70-годишният Болсонаро е първият бивш бразилски президент, осъден за опит за преврат след напускане на поста.

Тъй като все още е възможно да бъдат предприети по-нататъшни правни стъпки пред Върховния съд, присъдата за лишаване от свобода няма да бъде изпълнена незабавно, уточнява ДПА. 

Тъй като делото се разглежда от Върховния съд на страната, няма по-висша следваща инстанция, макар че има възможности за обжалване в рамките на същата.

Адвокатите на Болсонаро могат да оспорят формални неясноти в решението, но е малко вероятно това да доведе до съществени промени в съдържанието му. 

След това теоретично би било възможно ново обжалване, с което да се поиска преразглеждане на отделни спорни точки, посочва ДПА. 

Специалисти по право обаче казват, че това е малко вероятно.

След приключването на тези процедури решението ще стане окончателно и ще подлежи на изпълнение.

/ИТ/

Свързани новини

12.09.2025 13:38

АФП: Кои са другите бивши президенти на Бразилия, които имат проблеми със закона

Жаир Болсонаро е първият бивш президент на Бразилия, осъден за опит за държавен преврат от връщането на демокрацията в тази страна, но няколко негови предшественици също имаха проблеми с правосъдието, често пъти за корупция. Преди крайнодесния
12.09.2025 11:59

АФП: Жаир Болсонаро, бившият капитан от армията, който предизвикваше бразилската демокрация

Изпитващият носталгия по диктатурата, Жаир Болсонаро многократно отправи предизвикателства пред демократичните институции на Бразилия, когато беше президент на страната. Сега той беше осъден на 27 години затвор за опит за държавен преврат. Болсонаро
12.09.2025 03:32

Бразилският Върховен съд осъди бившия президент Жаир Болсонаро на над 27 години затвор

Бившият крайнодесен бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на над 27 години затвор за заговор за преврат в исторически процес, въпреки интензивният натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп в негова полза, предаде Франс прес.
12.09.2025 01:28

Бразилският Върховен съд осъди бившия президент Жаир Болсонаро на над 27 години затвор

Петчленен състав на Върховния съд на Бразилия осъди бившия президент Жаир Болсонаро на 27 години и 3 месеца затвор в процес за заговор за преврат заради опит аму да остане на власт, след като изгуби изборите през 2022 г., предаде Ройтерс.
11.09.2025 22:35

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия днес призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен по обвинение в заговор за преврат с цел оставането му на власт след загубата на изборите през 2022 г. предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
10.09.2025 18:19

Бразилски съдия се разграничи от колегите си и гласува за анулиране на процеса срещу Болсонаро

Съдия Луиз Фукс от бразилския Върховен съд гласува за анулиране на процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро поради неправомерна юрисдикция, като се разграничи от колегите си, предаде Ройтерс.
10.09.2025 16:22

Започна процедурата по гласуване на трети съдия от Върховния съд по делото срещу бившия бразилски президент Жаир Болсонаро

Съдия Луиз Фукс от бразилския Върховен съд днес започна процедурата по гласуване в процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро, който е съден по обвинения за заговор за преврат, след като изгуби изборите през 2022 г., предаде Ройтерс. Ако съдията
09.09.2025 21:05

Първият гласувал съдия във Върховния съд на Бразилия се произнесе за осъдителна присъда за бившия президент Болсонаро

Съдия Алишандри де Мораис, председател на Върховния съд на Бразилия, който гледа делото срещу бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, днес гласува в полза на осъждането му за опит за преврат, предаде Франс прес.
09.09.2025 03:52

Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест заради операция

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро поиска да бъде пуснат за кратко от домашния арест заради здравни проблеми, предаде Франс прес. Болсонаро заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в
08.09.2025 02:03

Десетки хиляди привърженици на бившия бразилски президент Болсонаро протестираха заради процеса срещу него

Десетки хиляди привърженици на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро демонстрираха в неделя, на Деня на независимостта на страната, в протест срещу процеса във Върховния съд, който трябва тази седмица да произнесе присъдата срещу Болсонаро по обвинения в опит за преврат, предаде Асошиейтед прес.
02.09.2025 17:44

Бразилски съдия каза, че Жаир Болсонаро е искал да установи "диктатура"

Един от бразилските съдии по делото за предполагаем заговор за насилствено завземане на властта, организиран от Жаир Болсонаро, каза, че бившият крайнодесен президент е искал да установи диктатура, предаде Франс прес.
27.08.2025 09:00

Бразилски съдия нареди на полицията да засили охраната на дома на Болсонаро поради опасения за възможно бягство

Съдията от бразилския Върховен съд Алишандри де Мораис нареди на полицията да засили охраната около дома на Жаир Болсонаро, включително 24-часови патрули, като се позова на повишен риск от бягство преди финалните заседания от процеса срещу бившия
21.08.2025 06:05

Бразилската полиция обвини бившия президент Жаир Болсонаро, че е възнамерявал да избяга в Аржентина и да поиска политическо убежище

Бразилската полиция съобщи, че съобщения, открити в мобилния телефон на бившия президент Жаир Болсонаро, показват, че той е искал да избяга в Аржентина и да поиска политическо убежище от нейния лидер Хавиер Милей, предадоха Франс прес и Асошиейтед
17.08.2025 02:41

Бившият бразилски президент Болсонаро бе временно освободен от домашен арест, за да се подложи на медицински изследвания

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше временно освободен от домашен арест вчера, за да се подложи на медицински изследвания в столицата Бразилия, предаде Асошиейтед прес, като уточни, че съдия е разрешил Болсонаро да прекара между 6 и 8 часа в болница.
15.08.2025 23:07

Бразилският Върховен съд ще даде старт на заключителните пледоарии по процеса срещу Болсонаро за предполагаем опит за преврат на 2 септември

Върховният съд на Бразилия ще даде на 2 септември старт на заключителните пледоарии по процеса срещу бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро (2019-2022), обвинен в предполагаем опит за държавен преврат след президентските избори през 2022 г., спечелени от съперникът му от левицата Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Франс прес.
08.08.2025 17:45

Бразилия извика американския шарже д'афер, за да протестира срещу публикация в "Екс", насочена срещу бразилски съдия

Бразилското правителство е изразило пред посолството на САЩ "дълбокото си възмущение" от публикация в социалните мрежи, насочена срещу съдия Алишандри де Мораис, отговарящ за процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро, предаде Франс прес, като се позовава на свой източник от бразилското външно министерство.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:00 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация