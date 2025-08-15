Бразилският Върховен съд ще даде старт на заключителните пледоарии по процеса срещу Болсонаро за предполагаем опит за преврат на 2 септември

Върховният съд на Бразилия ще даде на 2 септември старт на заключителните пледоарии по процеса срещу бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро (2019-2022), обвинен в предполагаем опит за държавен преврат след президентските избори през 2022 г., спечелени от съперника му от левицата Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Франс прес.

Според съобщение на Върховния съд, присъдата ще бъде обсъдена по време на извънредни заседания на 2, 3, 9, 10 и 12 септември.

На Болсонаро да повдигнати обвинения, че е в престъпен сговор със свои съюзници е оглавил заговор за извършване на държавен преврат, посочва Ройтерс.

Бившият президент отрича да е извършил нещо нередно. Адвокатите на Болсонаро отказаха коментар пред Ройтерс.