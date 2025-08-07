Подробно търсене

Десислава Иванова
Поддръжници на бившия бразилски президент Болсонаро окупираха трибуната на парламента
Демонстранти веят бразилски знамена на митинг в подкрепа на бившия президент на Базилия Жаир Болсонаро, поставен от Върховния съд под домашен арест, 5 август 2025 г. Снимка: Eraldo Peres/АП
Рио де Жанейро,  
07.08.2025 02:47
 (БТА)

Десни депутати и сенатори окупираха трибуните в двете камари на бразилския Конгрес в знак на протест срещу домашния арест, наложен на бившия президент Жаир Болсонаро, предаде ДПА.

"Няма да напуснем, докато председателите на двете камари не се срещнат, за да решат проблема с националния суверенитет", заяви Состенис Кавалканте, водач на парламентарната група на крайнодясната Либерална партия на Болсонаро.

В понеделник бившият президент беше поставен под домашен арест по заповед на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис за нарушаване на ограниченията, наложени от съда по дело за заговор за преврат през 2022 г.

Блокадата, организирана от неговите привърженици в Конгреса, започна късно във вторник и продължи и вчера, като депутатите се редуваха да блокират местата, обикновено запазени за парламентарните лидери. Някои от тях бяха залепили устата си с тиксо като символично обвинение към опозицията.

Политиците призовават за гласуване на процедура по импийчмънт срещу Мораес, както и за амнистия за участниците в щурмуването на правителствени сгради през януари 2023 г. Докато това не стане, те смятат да блокират всички гласувания в Конгреса.

След като Болсонаро беше победен на изборите в Бразилия през 2022 г. от левия си съперник Луиз Инасио Лула да Силва, негови поддръжници, които отказаха да приемат победата на Лула, нахлуха 8 януари 2023 г. в Конгреса, във Върховния съд и в президентския дворец в столицата Бразилия, като причиниха значителни щети. Болсонаро отрече всички обвинения, свързани с опит за преврат.

Председателят на Камарата на депутатите Уго Мота отмени пленарната сесия във вторник и обяви среща на лидерите на парламентарните групи в сряда. "Конгресът трябва да бъде мост за диалог", написа той в платформата "Екс". Председателят на Сената Дави Алколумбре също разкритикува протеста, заявявайки, че акциите са в разрез с демократичните принципи.

 

