Подробно търсене

Бившият бразилски президент Болсонаро бе временно освободен от домашен арест, за да се подложи на медицински изследвания

Десислава Иванова
Бившият бразилски президент Болсонаро бе временно освободен от домашен арест, за да се подложи на медицински изследвания
Бившият бразилски президент Болсонаро бе временно освободен от домашен арест, за да се подложи на медицински изследвания
На бившия бразилски президент Жаир Болсонаро беше разрешено временно да излезе от домашен арест, за да му се направят медицински изследвания, 16 август 2025 г. Снимка: Eraldo Peres/АП
Бразилия,  
17.08.2025 02:41
 (БТА)

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше временно освободен от домашен арест вчера, за да се подложи на медицински изследвания в столицата Бразилия, предаде Асошиейтед прес, като уточни, че съдия е разрешил Болсонаро да прекара между 6 и 8 часа в болница.

Лекари от болница "Де Еф Стар" (DF Star) съобщиха, че Болсонаро е бил приет за прегледи заради треска, кашлица, гастроезофагеален рефлукс и хълцане. Изследванията са показали остатъчни признаци на две неотдавнашни белодробни инфекции, както и продължаващ езофагит и гастрит. Бившият президент беше изписан по-късно през деня и ще продължи лечението с медикаменти.

Болсонаро беше хоспитализиран многократно, след като беше намушкан с нож на предизборно събитие преди президентските избори през 2018 г. През април тази година той претърпя поредна операция - заради чревна непроходимост.

Експрезидентът е съден от Върховния съд за предполагаем опит да остане на власт, след като изгуби изборите през 2022 г. от президента Луиз Инасио Лула да Силва. Очаква се между 2 и 12 септември петчленен съдийски състав да се произнесе по пет обвинения срещу него.

Болсонаро отрича да е извършвал закононарушение.

Крайнодесният лидер е под домашен арест от 5 август. Съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис, който наблюдава случая, заяви, че Болсонаро е нарушил предпазните мерки, като е разпространявал съдържание чрез тримата си синове - депутати. Група от 20-ина души се събра пред болница "Де Еф Стар" вчера, заявявайки, че Болсонаро е жертва на политическо преследване. Някои благодариха на президента на САЩ Доналд Тръмп, който определи действията на прокуратурата като "лов на вещици" и обвърза решението си да наложи 50% мито върху бразилския внос с правните проблеми на Болсонаро.

/ДИ/

Свързани новини

15.08.2025 23:07

Бразилският Върховен съд ще даде старт на заключителните пледоарии по процеса срещу Болсонаро за предполагаем опит за преврат на 2 септември

Върховният съд на Бразилия ще даде на 2 септември старт на заключителните пледоарии по процеса срещу бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро (2019-2022), обвинен в предполагаем опит за държавен преврат след президентските избори през 2022 г., спечелени от съперникът му от левицата Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Франс прес.
13.08.2025 23:18

Бразилският президент обяви кредити за 5,5 млрд. долара за износителите, засегнати от американските мита

Бразилското правителство днес представи план за подкрепа на местните износители, засегнати от 50-процентното мито, наложено от президента на САЩ Доналд Тръмп върху няколко продукта от южноамериканската страна, съобщи Асошиейтед прес. Наречен
07.08.2025 15:11

Адвокатите на Болсонаро обжалваха заповедта за задържане на бившия бразилски президент под домашен арест

Адвокатите на Жаир Болсонаро обжалваха заповедта за задържане на бившия бразилски президент под домашен арест, която бе издадена по-рано тази седмица, предаде Ройтерс, като се позова на съдебни документи.
07.08.2025 02:47

Поддръжници на бившия бразилски президент Болсонаро окупираха трибуната на парламента

Десни депутати и сенатори окупираха трибуната в двете камари на бразилския Конгрес в знак на протест срещу домашния арест, наложен на бившия президент Жаир Болсонаро, предаде ДПА.
06.08.2025 19:09

Съдия облекчи условията на домашния арест на бившия президент Болсонаро, допусна неограничени свиждания с роднини

Съдията от Върховния федерален съд на Бразилия Алишандри де Мораис облекчи днес домашния арест на бившия президент на страната Жаир Болсонаро по едно от основните му условия, разрешавайки неограничени свиждания с роднини - без необходимостта от разрешение, предаде Асошиейтед Прес.
05.08.2025 04:19

САЩ осъдиха домашния арест на бившия бразилски президент Болсонаро

САЩ осъдиха решението на Върховния съд на Бразилия да постави бившия бразилски президент Жаир Болсонаро под домашен арест преди процеса срещу него за предполагаем заговор за преврат, съобщи Ройтерс..
05.08.2025 00:54

Съдия от Върховния съд на Бразилия разпореди домашен арест на бившия президент Болсонаро

Върховният съд на Бразилия издаде заповед за домашен арест на бившия президент Жаир Болсонаро, който е подсъдим за предполагаем заговор за преврат, показа решението, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:55 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация