Бившият бразилски президент Болсонаро бе временно освободен от домашен арест, за да се подложи на медицински изследвания

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше временно освободен от домашен арест вчера, за да се подложи на медицински изследвания в столицата Бразилия, предаде Асошиейтед прес, като уточни, че съдия е разрешил Болсонаро да прекара между 6 и 8 часа в болница.
Лекари от болница "Де Еф Стар" (DF Star) съобщиха, че Болсонаро е бил приет за прегледи заради треска, кашлица, гастроезофагеален рефлукс и хълцане. Изследванията са показали остатъчни признаци на две неотдавнашни белодробни инфекции, както и продължаващ езофагит и гастрит. Бившият президент беше изписан по-късно през деня и ще продължи лечението с медикаменти.
Болсонаро беше хоспитализиран многократно, след като беше намушкан с нож на предизборно събитие преди президентските избори през 2018 г. През април тази година той претърпя поредна операция - заради чревна непроходимост.
Експрезидентът е съден от Върховния съд за предполагаем опит да остане на власт, след като изгуби изборите през 2022 г. от президента Луиз Инасио Лула да Силва. Очаква се между 2 и 12 септември петчленен съдийски състав да се произнесе по пет обвинения срещу него.
Болсонаро отрича да е извършвал закононарушение.
Крайнодесният лидер е под домашен арест от 5 август. Съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис, който наблюдава случая, заяви, че Болсонаро е нарушил предпазните мерки, като е разпространявал съдържание чрез тримата си синове - депутати. Група от 20-ина души се събра пред болница "Де Еф Стар" вчера, заявявайки, че Болсонаро е жертва на политическо преследване. Някои благодариха на президента на САЩ Доналд Тръмп, който определи действията на прокуратурата като "лов на вещици" и обвърза решението си да наложи 50% мито върху бразилския внос с правните проблеми на Болсонаро.
