Подробно търсене

Бразилският президент Лула изпрати послание до Тръмп от градината си, като заяви, че "сее храна, а не насилие и омраза"

Атанаси Петров
Бразилският президент Лула изпрати послание до Тръмп от градината си, като заяви, че "сее храна, а не насилие и омраза"
Бразилският президент Лула изпрати послание до Тръмп от градината си, като заяви, че "сее храна, а не насилие и омраза"
Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва. AP/Eraldo Peres
Бразилия,  
17.08.2025 11:25
 (БТА)

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва публикува в социалната мрежа "Екс" видеопослание, адресирано до американския му колега Доналд Тръмп, съобщи агенция Франс прес.

В заснетото в парка на президентската резиденция видео бразилският държавен глава казва, че той "сее храна, а не насилие и омраза". Лула отправя посланието си към Тръмп на фона на кадри, на които се вижда как бразилският президент засажда лоза в двореца "Алворада" в столицата Бразилия.

"Надявам се, че един ден ще можете да посетите президентския дворец, за да поговорим и да опознаете истинската Бразилия", заявява в същото време бразилският президент в посланието си до Тръмп.

В началото на август президентът на САЩ наложи до 50% вносни мита на много бразилски стоки. Доналд Тръмп обоснова решението си с аргумента, че правосъдието в Бразилия води до "лов на вещици". Това изказване е в контекста на процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро, обвинен в опит за преврат срещу Лула през 2022 г.

Новите мита, които са едни от най-високите в света, засягат ключови за Бразилия стоки за износ като кафе, плодове и месо.

САЩ също така наложиха санкции на съдията, отговарящ за делото срещу Болсонаро, както и на седем други магистрати от Върховния съд на Бразилия.

От своя страна Лула изрази подкрепата си за Върховния съд на страната и обеща да "защитава суверенитета на бразилския народ".

Жаир Болсонаро ще разбере каква ще бъде присъдата му между 2 и 12 септември.

/СХТ/

Свързани новини

17.08.2025 02:41

Бившият бразилски президент Болсонаро бе временно освободен от домашен арест, за да се подложи на медицински изследвания

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше временно освободен от домашен арест вчера, за да се подложи на медицински изследвания в столицата Бразилия, предаде Асошиейтед прес, като уточни, че съдия е разрешил Болсонаро да прекара между 6 и 8 часа в болница.
15.08.2025 19:26

Бразилия преговаря с Отава за търговско споразумение между Канада и Меркосур

Бразилия води "конструктивен диалог" с Канада за възобновяване на преговорите за споразумение за свободна търговия между южноамериканския блок Меркосур и Отава. Това заяви Татяна Празереш, секретар по външната търговия в Министерството на
13.08.2025 23:18

Бразилският президент обяви кредити за 5,5 млрд. долара за износителите, засегнати от американските мита

Бразилското правителство днес представи план за подкрепа на местните износители, засегнати от 50-процентното мито, наложено от президента на САЩ Доналд Тръмп върху няколко продукта от южноамериканската страна, съобщи Асошиейтед прес. Наречен
09.08.2025 22:01

Бразилският президент е обсъдил мира в Украйна с Владимир Путин преди срещата с Тръмп в Аляска

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва е провел днес продължил около 40 минути телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин, съобщи бразилското президентство. От там допълниха, че Путин е споделил информацията за преговорите
08.08.2025 17:45

Бразилия извика американския шарже д'афер, за да протестира срещу публикация в "Екс", насочена срещу бразилски съдия

Бразилското правителство е изразило пред посолството на САЩ "дълбокото си възмущение" от публикация в социалните мрежи, насочена срещу съдия Алишандри де Мораис, отговарящ за процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро, предаде Франс прес, като се позовава на свой източник от бразилското външно министерство.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:08 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация