Митата на САЩ са причина за световното поскъпване на кафето арабика, според бразилски износители

Елена Савова
Снимка: Елина Кюркчиева/БТА, архив
Бразилия ,  
22.08.2025 20:00
 (БТА)
Световният пазар на кафе арабика отчете рязък скок през август, като цените се повишиха с над 30 на сто на лондонската Междуконтинентална  борса (ICE), тласкани нагоре основно от по-високите мита, обявени от САЩ. Това посочи съветът на бразилските износители на кафе "Кекафе" (Cecafe), цитиран от Ройтерс. 

Ставката от 50 процента, наложена на бразилското кафе от администрацията на американския президент Доналд Тръмп от 6 август, направи износа за американския пазар нерентабилен и наруши дейността на пазара, посочи президентът на "Кекафе" Марсио Ферейра. 

"При срещите, които имах с американската страна, дадох ясно да се разбере, че повишаването на митата създаде среда на несигурност и тласна нагоре цените на кафето в глобален мащаб, а таван може би няма. Пазарът не може да предвиди къде е ценовият максимум", каза той. 
 
Фючърсите на кафето арабика на борсата ICE, търгувани в Ню Йорк, днес се колебаеха около 3,74 д. за фунт - значително повишение спрямо 2,80 д. в края на юли. 
   
Реколтата в Бразилия, която е най-големият в света производител и износител на кафе, няма да помогне за успокояване на ситуацията скоро, по думите на Ферейра.
 
Реколтата от кафе арабика, чието събиране почти е приключило, е с около 10 процента по-слаба от очакваното, а падналите този месец слани вероятно ще нанесат щети на производството догодина, уточни Ферейра. 

