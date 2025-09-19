Конгресмени от САЩ внасят двупартиен законопроект, който да освободи вноса на кафе от митата, наложени от Доналд Тръмп, съобщава "Вашингтон пост"

Конгресмените Дон Бейкън и Ро Кана от Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса на САЩ), планират да внесат двупартиен законопроект, който би освободил кафето от мита при вноса му в страната, наложени след 19 януари 2025 г. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на в. "Вашингтон пост", който се е запознал с проектозакона.

Това изключение ще се прилага за печено и безкофеиново кафе, както и за кафени люспи, кожи и други напитки или заместители, съдържащи кафе, пише в предложението.

Дон Бейкън, конгресмен от Републиканската партия от щата Небраска и Ро Кана, конгресмен от Демократическата партия от щата Кънектикът, заявиха че са се фокусирали върху кафето, защото имат намерение да спестят на американските граждани средства при ежедневното консумация на напитката.

"Защо облагаме американските граждани с тарифи за нещо, което дори не отглеждаме? Това не е логично", заяви Бейкън пред вестника "Вашингтон пост".

Представители на Бейкън, Кана и Белия дом не отговориха веднага на искането на Ройтерс за коментар.

Кафето е една от стоките, които поддържат цените на хранителните продукти в САЩ постоянно високи, откакто администрацията на президента Доналд Тръмп наложи 50 на сто мито върху вноса от Бразилия в края на юли, включително върху зеленото кафе.

Цените на кафето сорт Арабика, използвано предимно от вериги като "Старбъкс" (Starbucks) и "Дънкин Донътс" (Dunkin' Donuts), оттогава са се повишили с около 50 на сто на Междуконтиненталната борса (ICE) в Ню Йорк.

Бразилия доставяше една трета от цялото кафе, използвано в САЩ, но доставките са намалели, откакто бяха наложени ставките върху вноса му.