Подробно търсене

САЩ могат да наложат мита на вноса на мебели до края на годината

САЩ могат да наложат мита на вноса на мебели до края на годината
САЩ могат да наложат мита на вноса на мебели до края на годината
Снимка: AP/Andy Manis, архив
Вашингтон,  
23.08.2025 13:05
 (БТА)

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е започнала разследване на вносните мебели, заяви президентът Доналд Тръмп снощи, подготвяйки почвата за нови мита върху широка гама продукти, информира Си Ен Би Си.

"В рамките на следващите 50 дни това разследване ще бъде приключено и мебелите, които идват от други страни в САЩ, ще бъдат обложени с мито от процент, който предстои да бъде определен", написа Тръмп в платформата "Трут сошъл" (Truth Social). "Това ще върне мебелния бизнес обратно в Северна Каролина, Южна Каролина, Мичиган и щати в цялата страна", допълни държавният глава. 

След публикацията на Тръмп, акциите на водещи американски компании за мебели и стоки за дома като "Уейфеър" (Wayfair), Ар Ейч (RH) и "Уилямс-Сонома" (Williams-Sonoma), се сринаха в следборсовата търговия.

"Уейфеър" внася голяма част от мебелите си, а Ар Ейч и "Уилямс-Сонома" работят за диверсификация на своите вериги за доставки.

Новите мита могат да повишат разходите за много от големите мебелни марки, макар и не за всички. 

Засега не е ясно дали новите секторни мита върху мебелите ще се прилагат допълнително към вече съществуващи тарифи, наложени на определени държави.

Евентуални нови мита биха дошли в труден момент за американската мебелна индустрия, която вече се сблъсква с редица предизвикателства. Компании като "Уейфеър" отчитат спад в търсенето на артикули като нови дивани и трапезни комплекти повече от година - спад, предизвикан от по-бавния жилищен пазар, докато купувачите изчакват лихвите да се понижат. С по-малко нови жилища на пазара, потребителите имат по-малко причини да купуват нови мебели.

Освен това заради упоритата инфлация те са по-внимателни за какво харчат свободните си средства - тенденция, която вече се усеща от ресторанти, търговци на облекло, домашен интериор и пътувания. 

/ЕС/

Свързани новини

22.08.2025 20:00

Митата на САЩ са причина за световното поскъпване на кафето арабика, според бразилски износители

Световния пазар на кафе арабика отчете рязък скок през август, като цените се повишиха с над 30 на сто на лондонската Междуконтинентална  борса (ICE), тласкани нагоре основно от по-високите мита, обявени от САЩ. Това посочи съветът на бразилските
22.08.2025 19:17

Канада премахва част от ответните мита върху американски стоки

Канада ще премахне значителна част от ответните мита върху стоки от Съединените щати като жест на добра воля, насочен към рестартиране на блокираните търговски преговори, съобщиха Ройтерс и Блумбърг, позовавайки се на свои източници. Митата върху
21.08.2025 18:28

"Уолмарт" повиши годишната си прогноза, въпреки че печалбата остава под очакванията за първи път от над три години

Най-големият търговец на дребно в САЩ "Уолмарт" (Walmart) повиши прогнозата си за приходите и печалбата тази година, след като отчете солиден ръст на онлайн бизнеса, въпреки че печалбата му остана под очакванията за първи път от над три години,
21.08.2025 15:17

ЕС и САЩ публикуваха съвместно изявление за търговската си сделка

Европейският съюз и САЩ публикуваха съвместно писмено изявление, очертаващо споразумението, което двете страни постигнаха в търговския си спор, предадоха световните агенции. "Това рамково споразумение ще постави на солидна основа нашите търговски и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:10 на 23.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация