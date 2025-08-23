САЩ могат да наложат мита на вноса на мебели до края на годината

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е започнала разследване на вносните мебели, заяви президентът Доналд Тръмп снощи, подготвяйки почвата за нови мита върху широка гама продукти, информира Си Ен Би Си.

"В рамките на следващите 50 дни това разследване ще бъде приключено и мебелите, които идват от други страни в САЩ, ще бъдат обложени с мито от процент, който предстои да бъде определен", написа Тръмп в платформата "Трут сошъл" (Truth Social). "Това ще върне мебелния бизнес обратно в Северна Каролина, Южна Каролина, Мичиган и щати в цялата страна", допълни държавният глава.

След публикацията на Тръмп, акциите на водещи американски компании за мебели и стоки за дома като "Уейфеър" (Wayfair), Ар Ейч (RH) и "Уилямс-Сонома" (Williams-Sonoma), се сринаха в следборсовата търговия.

"Уейфеър" внася голяма част от мебелите си, а Ар Ейч и "Уилямс-Сонома" работят за диверсификация на своите вериги за доставки.

Новите мита могат да повишат разходите за много от големите мебелни марки, макар и не за всички.

Засега не е ясно дали новите секторни мита върху мебелите ще се прилагат допълнително към вече съществуващи тарифи, наложени на определени държави.

Евентуални нови мита биха дошли в труден момент за американската мебелна индустрия, която вече се сблъсква с редица предизвикателства. Компании като "Уейфеър" отчитат спад в търсенето на артикули като нови дивани и трапезни комплекти повече от година - спад, предизвикан от по-бавния жилищен пазар, докато купувачите изчакват лихвите да се понижат. С по-малко нови жилища на пазара, потребителите имат по-малко причини да купуват нови мебели.

Освен това заради упоритата инфлация те са по-внимателни за какво харчат свободните си средства - тенденция, която вече се усеща от ресторанти, търговци на облекло, домашен интериор и пътувания.