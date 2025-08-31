Задава се ново поскъпване на редица стоки в САЩ заради митата и по-скъпите суровини, пише "Уолстрийт джърнъл"

Американски потребители са изправени пред нова вълна от поскъпване на хранителни продукти и стоки за дома, след като редица компании съобщиха, че ще вдигат цените заради по-високи производствени разходи и митнически тарифи, пише в свой анализ в. "Уолстрийт джърнъл".

Сред тях са "Хормел фудс" (Hormel Foods), "Джей Ем Смъкър" (J.M. Smucker) и търговската верига "Ейс хардуер" (Ace Hardware), които посочиха, че по-високите цени на месото, ядките и вноса ще бъдат отразени в стойността на крайните продукти. Големи търговци като "Уолмарт" (Walmart), "Таргет" (Target) и "Бест бай" (Best Buy) вече са приложили първи увеличения, а предстоят нови.

Главният изпълнителен директор на "Бест бай" Кори Бари посочи в разговор с анализатори, че част от доставчиците директно прехвърлят по-високите разходи, а други го правят чрез нови продукти или по-малки промоционални цени.

Според наблюдатели политиката на американския президент Доналд Тръмп по отношение на митата започва да се усеща по джоба на потребителите в САЩ. Въпреки че инфлацията отслабна през последните месеци, опасенията са, че новите мита ще доведат до ново поскъпване на храните и стоките от първа необходимост.

Производителят на хранителни стоки "Джей Ем Смъкър" обяви, че ще повишава цените на кафето си заради въведената 50-процентова ставка върху определени вносни продукти от Бразилия – един от най-големите износители в света. Компанията вече увеличи цените през май, а ново повишение се планира за този месец.

"Хормел фудс", производител на месни и пакетирани продукти, заяви, че по-скъпите месо и ядки са намалили печалбата му през последното тримесечие и затова през лятото е започнал поетапно вдигане на цените, което ще продължи.

Търговската верига "Уолмарт" също отчете нарастващи разходи след попълване на складовите наличности на новите митнически нива. По думите на главния изпълнителен директор на компанията Дъг МакМилън това вече се отразява върху покупателните навици на домакинствата с по-ниски доходи. "Но тъй като попълваме складовите наличности на ценовите равнища след въвеждането на митата, продължаваме да наблюдаваме ежеседмично увеличение на разходите си, което очакваме да продължи и през третото и четвъртото тримесечие", добави той.

Свързано с митата увеличение на цените предстои и в хиляди магазини "Ейс Хардуер" (Ace Hardware) в цялата страна, съобщиха мениджъри тази седмица. Веригата, най-големият в света кооператив за производство на железария, се снабдява с продукти от над 75 държави, особено от Китай и Мексико.

Освен заради митата цените се покачват и заради по-ограниченото предлагане на суровини. Официални оценки на властите сочат, че през юли цената на телешката кайма в САЩ е достигнала рекорд, като е с повече от единайсет процента по-висока спрямо година по-рано. Свинското трупно месо е поскъпнало с 10 процента, а беконът – с около 30 на сто. Лоши климатични условия в основни селскостопански райони са довели и до 60-процентов ръст на цените на зеленчуците.

Въпреки това някои търговци съобщават, че клиентите им засега приемат част от увеличенията. "Виктория’с сикрет" (Victoria’s Secret), "Уилямс-Сонома" (Williams-Sonoma) и "Долар дженерал" (Dollar General) отчитат по-високи продажби и печалби, като са намалили отстъпките или са пренасочили производството си към страни с по-ниски мита.

Анализатори отбелязват, че на този етап веригите се стремят да балансират между по-високите разходи и задържането на клиентите си, но сигналите сочат, че през следващите тримесечия американските потребители ще усетят по-силно ефекта от митническите ставки и по-скъпите суровини.