Илиян Цвейн
Потребителското доверие в САЩ отслабва, растат притесненията за заетостта, митата и инфлацията, според проучване на "Конфърънс борд"
Снимка: AP/Marta Lavandier, архив
Вашингтон,  
26.08.2025 19:12
 (БТА)

Доверието на американците в икономиката на САЩ отслабна през август, тъй като опасенията за пазара на труда продължиха да се засилват за осми пореден месец. Това показват най-новите данни на изследователския център "Конфърънс борд" (Conference Board), съобщи Асошиейтед прес.

Индексът на потребителското доверие на "Конфърънс борд" се понижи до 97,4 пункта този месец спрямо 98,7 пункта през юли. Референтното ниво от 100 пункта показва доверието сред потребителите през 1985 година.

Очакванията на американците за доходите, работните места и бизнес условията също са отслабнали и остават на ниво, което традиционно сигнализира за риск от рецесия, допълва АП.

Макар безработицата да остава на исторически ниска нива, през юли новопостъпилите на работа в неселскостопанския сектор в САЩ нараснаха с едва 73 000 при очаквания за ръст с над 100 000. Корекции при публикувани по-рано данни намалиха броя на заетите с 258 000, а безработицата се повиши до 4,2 на сто.

В същото време новите свободни позиции намаляват, а все по-малко хора напускат доброволно работата си.

Повишава се притесненията сред потребителите от инфлацията и митата, които според някои икономисти вече оказват натиск за растеж на цените.

Делът на потребителите, очакващи рецесия през идната година, е достигнал най-високо равнище от пролетта, разкрива още проучването.

Въпреки това интересът към покупка на автомобил остава висок, докато плановете за придобиване на жилище или други големи покупки са по-слаби. Намалява и броят на американците, планиращи почивка у дома или в чужбина.

/ИЦ/

