ОБНОВЕНА Канада премахва част от ответните мита върху американски стоки

Бойчо Попов
Илюстрация: Justin Tang/The Canadian Press via AP
Отава,  
22.08.2025 19:17 | ОБНОВЕНА 22.08.2025 19:51
 (БТА)

Канада ще отмени част от наложените по-рано ответни мита върху американски стоки от 1 септември, съобщи премиерът Марк Карни, цитиран от Си Ен Би Си. Решението е определено като жест на добра воля и стъпка към възобновяване на търговските преговори със САЩ.

През март Отава наложи 25-процентни мита върху широка гама американски продукти в отговор на въведените от Вашингтон същите по размер налози върху стомана и алуминий. Канада обаче ще запази 25-процентните мита върху американски автомобили, стомана и алуминий, уточни Карни по време на пресконференцията си.

"Докато работим активно със Съединените щати, нашият фокус остава върху стратегическите сектори", посочи канадският премиер.

Решението е било предшествано от телефонен разговор между Карни и президента Доналд Тръмп – първи след неуспешните преговори преди крайния срок за нови мита на 1 август. От офиса на канадския премиер определиха разговора като „продуктивен и всеобхватен“, като двамата лидери са се договорили да се срещнат отново скоро.

Белият дом приветства съобщението. "Този ход от страна на Канада е дълго закъснял. Очакваме да продължим дискусиите по търговските и националните въпроси", коментира американски правителствен представител.

Решението бележи промяна в подхода на Отава, след като Канада бе сред малкото държави, които бързо отвърнаха на американския протекционизъм - нещо, което дразнеше Тръмп и министъра на търговията Хауърд Лътник.

Първият пакет ответни мита, въведен през март, наложи 25-процентна ставка върху американски стоки за около 30 милиарда канадски долара (21,7 милиарда щатски долара), включително портокалов сок, вино, облекло и мотоциклети.

Втората вълна бе отговор на митата върху вноса на стомана и алуминий, наложени от Тръмп. Тогавашният премиер Джъстин Трюдо въведе мита върху американски метални изделия и други потребителски стоки, засягайки внос за около 30 милиарда канадски долара годишно. Те бяха въведени малко преди Карни да поеме поста.

Самият Карни спечели изборите с обещание за твърд подход, който да причини "максимална болка" на Вашингтон, и по време на кампанията си отвърна на митата върху автомобилите, наложени от Тръмп, с аналогични мерки срещу американски коли. Като премиер обаче заема по-умерена позиция към ответните мита в сравнение с Трюдо. 

 Очаква се решението на Канада да бъде обсъдено в рамките на предстоящия преглед на Споразумението САЩ–Мексико–Канада (USMCA), договорено по време на първия мандат на Тръмп , който се очаква да започне в идните месеци. 

 

 

/ЕС/

