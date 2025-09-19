Подробно търсене

Канада и Мексико искат по-справедливо и ефикасно търговско споразумение със САЩ, заявиха на среща техните лидери

Десислава Иванова
Канада и Мексико искат по-справедливо и ефикасно търговско споразумение със САЩ, заявиха на среща техните лидери
Канада и Мексико искат по-справедливо и ефикасно търговско споразумение със САЩ, заявиха на среща техните лидери
Канадският премиер Марк Карни и президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум на обща пресконференция след срещата им в град Мексико, 18 септември 2025 г. Снимка: Fernando Llano/АП
Мексико,  
19.09.2025 04:48
 (БТА)

Канада и Мексико се надяват преразглеждането на споразумението им за свободна търговия със САЩ да го направи по-справедливо и ефикасно, заяви канадският премиер Марк Карни след среща с президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум, предаде Франс прес.

Споразумението беше сключено през 2020 г. и се очаква да бъде ревизирано от трите страни през следващата година.

На обща пресконференция в град Мексико канадският лидер подчерта, че страната му е "абсолютно решена да работи с двете партньорски страни". 

Шейнбаум, на свой ред, изрази оптимизъм за бъдещето на тристранното споразумение за свободна търговия, което президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да предоговори, за да гарантира по-изгодни условия на американските производители.

Това споразумение е жизненоважно за икономиките на Мексико и Канада, които осъществяват в САЩ съответно около 80% и 75% от износа си.

Доналд Тръмп вече наложи мита върху определени продукти от Канада и Мексико, които не са обхванати от тристранния договор. Той заплаши съседите си с допълнителни мерки, ако не успеят да ограничат нелегалната миграция и трафика на наркотици.

"Ние сме по-силни заедно", заяви Марк Карни.

"Най-добрият начин да се конкурираме с други части на света е като подсилим търговското споразумение между нашите три страни", отбеляза Шейнбаум.

/ДИ/

Свързани новини

10.09.2025 08:17

Върховният съд на САЩ ще разгледа ускорено делото за митата на Доналд Тръмп

Върховният съд на САЩ насрочи за ноември изслушване по делото срещу широкомащабните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес. Това е необичайно кратък срок по стандартите на съда и поставя една от централните политики на
30.08.2025 03:00

Апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Апелативен съд в САЩ постанови днес, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни, нанасяйки удар на амбициите на стопанина на Белия дом да използва мита като основно средство във външнотърговската си политика, предаде Ройтерс.
22.08.2025 19:17

Канада премахва част от ответните мита върху американски стоки

Канада ще премахне значителна част от ответните мита върху стоки от Съединените щати като жест на добра воля, насочен към рестартиране на блокираните търговски преговори, съобщиха Ройтерс и Блумбърг, позовавайки се на свои източници. Митата върху
31.07.2025 18:44

Тръмп удължава с 90 дни срока на споразумението с Мексико

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че се е договорил с мексиканския президент Клаудия Шейнбаум за удължаване с 90 дни на действащото търговско споразумение с Мексико. През този период преговорите ще продължат, като целта е да бъде подписано

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:48 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация