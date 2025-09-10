Подробно търсене

Върховният съд на САЩ ще разгледа ускорено делото за митата на Доналд Тръмп

Бойчо Попов
Сградата на Върховния съд във Вашингтон. Снимка: AP/J. Scott Applewhite, архив
Вашингтон,  
10.09.2025 08:17
 (БТА)

Върховният съд на САЩ насрочи за ноември изслушване по делото срещу широкомащабните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес. Това е необичайно кратък срок по стандартите на съда и поставя една от централните политики на Тръмп в центъра на вниманието на най-висшата съдебна инстанция в страната.

Докато трае делото, митата ще останат в сила. То стигна до Върховния съд след като по-ниски инстанции постановиха, че повечето от наложените мита са незаконни. Малки предприятия и отделни щати, които оспорват ставките, също се съгласиха на ускорена процедура, като твърдят, че вносните такси са довели бизнеса им почти до фалит. Те подчертават, че по Конституция правомощието да налага мита принадлежи на Конгреса.

Самите финансови залози правят делото едно от най-големите, попадали някога във Върховния съд. Поражение за Тръмп би намалило настоящата средна ефективна митническа ставка на САЩ от 16,3 на сто поне наполовина и би могло да принуди САЩ да възстановят десетки милиарди долари, твърди анализаторът на "Блумбърг Икономикс". Това би могло също така да обърка предварителните търговски споразумения, които Тръмп е сключил с някои страни.

Две по-ниски съдилища прецениха, че Тръмп няма право да налага митата единствено чрез извънредни правомощия, но апелативен съд остави мерките в сила. Администрацията на Тръмп поиска Върховният съд да се намеси бързо, като аргументира, че отмяната на митата  би поставила страната на "ръба на икономическа катастрофа".

Случаят ще бъде разгледан от съд, който досега е проявявал предпазливост в ограничаването на извънредните президентски правомощия. Въпросът е дали разширеното тълкуване на тези правомощия позволява на президента да налага мита без изричното одобрение на Конгреса. Трима от съдиите в доминирания от консерваторите съд бяха номинирани от Тръмп през първия му мандат.

Приходите от митата са достигнали 159 милиарда долара към края на август – повече от двойно в сравнение със същия период година по-рано. Главният прокурор на САЩ Д. Джон Сауер предупреди, че съдебните решения вече засягат търговските преговори на САЩ, а евентуална отмяна на митата може да наложи връщане на част от вече събраните данъци. Според него това би застрашило и усилията на страната за ограничаване на вноса на фентанил и подкрепата за Украйна.

Казусът обхваща два набора мита, обявени заради национална извънредна ситуация – тези от април и тези от февруари върху внос от Канада, Китай и Мексико. Той не включва митата върху чуждестранната стомана, алуминий и автомобили, както и тарифите върху Китай от първия мандат на Тръмп, които бяха запазени от президента Джо Байдън.

