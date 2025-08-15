Подробно търсене

Канадският премиер ще посети Мексико през септември и ще разговаря с президентката Клаудия Шейнбаум

Валерия Динкова
Канадският премиер ще посети Мексико през септември и ще разговаря с президентката Клаудия Шейнбаум
Канадският премиер ще посети Мексико през септември и ще разговаря с президентката Клаудия Шейнбаум
Канадският премиер Марк Карни разговаря с мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум в кулоарите на срещата на Г-7 в Албърта, 17 юни 2025 г. Снимка: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP
Отава,  
15.08.2025 23:56
 (БТА)

Канадският премиер Марк Карни ще посети Мексико през септември, за да се срещне с мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум, предаде Асошиейтед прес.

Срещата ще се проведе на фона на наложените от САЩ мита върху вноса от двете си съседни страни и подготовката за преразглеждане на споразумението за свободна търговия между трите страни през следващата година.

Карни изпрати своите министри на външните работи и на финансите на среща с Шейнбаум по-рано този месец в опит да разнообрази търговските взаимоотношения на страната си. Шейнбаум посети Канада по време на срещата на Г-7 през юни.

Стоките, които отговарят на споразумението между САЩ, Мексико и Канада от 2020 г., което президентът на САЩ Доналд Тръмп договори по време на първия си мандат, са изключени от митата на САЩ, отбелязва АП.

Но американският президент наложи някои специфични мита, сред които 50% върху стоманата и алуминия и 25% върху вноса на автомобили.

Мексико е третият по големина търговски партньор за Канада след САЩ и Китай. Канада от своя страна е петият по големина търговски партньор за Мексико.

/ВД/

Свързани новини

08.08.2025 11:40

Търговската война на САЩ струва 12 млрд. долара на автомобилната индустрия досега, показва анализ на "Уолстрийт джърнъл"

Глобалната автомобилна индустрия е понесла щети за близо 12 милиарда долара вследствие на митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп – най-сериозният удар по сектора след пандемията, се посочва в анализ на "Уолстрийт джърнъл". А според
08.08.2025 08:05

Мексиканската централна банка намали лихвите с четвърт пункт на фона на забавяща се икономика

Мексиканската централна банка забави темпа на парично облекчаване, като намали основната лихва с 0,25 процентни пункта до 7,75 на сто. Това е девето поредно понижение, но първото с по-малък от обичайните 0,5 пункта ход, предаде Ройтерс. Решението е
07.08.2025 11:31

Новите мита на САЩ влязоха в сила, но ЕС може да се окаже печеливш от търговската война, сочи анализ на Ройтерс

По-високите мита от 10 до 50 процента върху внос на стоки от десетки търговски партньори, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп влязоха в сила днес . Мярката е част от стратегията на Вашингтон за намаляване на търговския дефицит, която обаче
07.08.2025 08:02

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ

По-високите мита на американския президент Доналд Тръмп, вариращи от 10 до 50%, влязоха в сила днес в полунощ източноамериканско време (07:00 часа българско време) и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ, предаде Ройтерс.Митническата служба на САЩ започна да събира по-високите мита след седмици на напрежение около окончателния размер на митата и преговори с търговски партньори, водени с цел намаляването им.
04.08.2025 08:53

Очаква се Тръмп и Карни да обсъдят митата между САЩ и Канада, каза отговорният за търговията със САЩ канадски министър Доминик Льоблан

Премиерът на Канада Марк Карни и президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да проведат разговори "в следващите няколко дни", съобщи канадският финансов министър Доминик Льоблан в интервю за телевизия Си Би Ес. Преговорите между двете страни се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:52 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация