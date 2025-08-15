Канадският премиер ще посети Мексико през септември и ще разговаря с президентката Клаудия Шейнбаум

Канадският премиер Марк Карни ще посети Мексико през септември, за да се срещне с мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум, предаде Асошиейтед прес.

Срещата ще се проведе на фона на наложените от САЩ мита върху вноса от двете си съседни страни и подготовката за преразглеждане на споразумението за свободна търговия между трите страни през следващата година.

Карни изпрати своите министри на външните работи и на финансите на среща с Шейнбаум по-рано този месец в опит да разнообрази търговските взаимоотношения на страната си. Шейнбаум посети Канада по време на срещата на Г-7 през юни.

Стоките, които отговарят на споразумението между САЩ, Мексико и Канада от 2020 г., което президентът на САЩ Доналд Тръмп договори по време на първия си мандат, са изключени от митата на САЩ, отбелязва АП.

Но американският президент наложи някои специфични мита, сред които 50% върху стоманата и алуминия и 25% върху вноса на автомобили.

Мексико е третият по големина търговски партньор за Канада след САЩ и Китай. Канада от своя страна е петият по големина търговски партньор за Мексико.