Мексиканската централна банка намали лихвите с четвърт пункт на фона на забавяща се икономика

Мексиканската централна банка забави темпа на парично облекчаване, като намали основната лихва с 0,25 процентни пункта до 7,75 на сто. Това е девето поредно понижение, но първото с по-малък от обичайните 0,5 пункта ход, предаде Ройтерс.

Решението е взето на фона на забавящ се растеж във втората по големина икономика в Латинска Америка. Въпреки че общата инфлация отслабва, базисната инфлация остава над целевия диапазон на банката.

По данни на регулатора годишната инфлация се е понижила до 3,51 на сто през юли – под очакванията от 3,53 на сто. Основният индекс, който изключва колебливите цени на храни и енергийни носители, е спаднал символично – от 4,24 на 4,23 на сто.

Решението на управителния съвет не е било единодушно – заместник-управителят Джонатан Хийт е гласувал за запазване на лихвата. В интервю за Блумбърг миналия месец той заяви, че "забавянето на инфлацията не е достатъчно условие за ново понижение", като изрази притеснения относно устойчивостта на базисния инфлационен натиск.

В изявление централната банка заяви, че решението на управителния съвет "взема предвид поведението на валутния курс, слабостта на икономическата активност и възможното въздействие на промените в търговските политики по целия свят".

Регулаторът започна текущия цикъл на намаления през март миналата година, понижавайки лихвата от 11,25 на сто досега.

Междувременно президентът на страната Клаудия Шейнбаум постигна временно споразумение с американския президент Доналд Тръмп в края на юли, за да се избегнат нови по-високи мита върху износа от Мексико. Договорен е 90-дневен период на преговори, но междувременно вече са наложени тарифи върху автомобилната и металургичната индустрия, както и върху стоки извън обхвата на търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада от 2020 г. (USMCA).

По данни на централната банка мексиканската икономика е нараснала с 0,7 на сто през второто тримесечие спрямо първото. Въпреки това през май институцията понижи прогнозата си за растеж през 2025 г. от 0,6 на 0,1 на сто. Управителят Виктория Родригес заяви тогава, че се очаква "период на слабост, но не и рецесия".

Според анкета на "Сити" (Citi), публикувана тази седмица, анализатори очакват основната лихва да достигне 7,5 на сто до края на 2025 г., а икономиката да нарасне с едва 0,3 на сто тази година при инфлация от 4 на сто.