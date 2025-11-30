Аджерпрес: Ансамбъл "Раро" е в Карнеги Хол, за да отбележи националния празник на Румъния и 20-годишнината на фестивала SoNoRo

Румънският ансамбъл "Раро" ще се изяви на 4 декември в престижната Карнеги Хол в Ню Йорк – събитие, отбелязващо националния празник на Румъния и 20 години Международен фестивал за камерна музика SoNoRo, предаде Аджерпрес специално за БТА.

През 2025 г. фестивалът SoNoRo ще се завърне за четвърти път в Карнеги Хол, след като отбеляза петото, десетото и петнадесетото си издание на същото място, припомни Румънският културен институт в Ню Йорк в съобщение. Юбилейният концерт ще включва произведения от Джордже Енеску – "Aubade" и Пиано квартет в ре мажор № 1, както и Пиано квартет № 2 в ла мажор, оп. 26 от Йоханес Брамс.

Концертът е част от обширното международно турне SoNoRo On Tour 2025, също подкрепено от Румънския културен институт, и бележи края на серия от тринадесет представления, проведени в осем страни. Тазгодишното турне беше открито с прелюдио в театър "Колон" в Буенос Айрес, продължи с концерт за откриване в Румънския атенеум и включи участия в Белгия, Германия, Австрия, Унгария и Испания. Концертът в Карнеги Хол ще закрие официално това юбилейно издание.

Основан през 2006 г. от виолиста Разван Попович и пианистката Диана Кетлер, фестивалът SoNoRo се превърна в една от най-изисканите и възхитителни платформи за камерна музика в Източна Европа, посочва Аджерпрес. През последните две десетилетия SoNoRo се е провеждал в някои от най-престижните зали в света, включително Карнеги Хол в Ню Йорк, Музикферайн и Концертхаус във Виена, Уигмор Хол в Лондон, Бозар в Брюксел, Концертгебау в Амстердам, Сънтори Хол в Токио и Кенеди Център във Вашингтон.

Международното разширяване на фестивала доведе до създаването на SoNoRo On Tour, който в продължение на тринадесет години е пътувал през петнадесет държави на три континента, затвърждавайки репутацията на SoNoRo като изключителен културен посланик на Румъния.

