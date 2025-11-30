Колорадо се върна на победния път в НХЛ

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:

Ню Йорк Рейнджърс - Тампа Бей - 1:4

Колорадо - Монреал - 7:2

Сиатъл - Едмънтън - 0:4

Нешвил - Уинипег - 2:5

Бостън - Детройт - 3:2 след дузпи

Ню Джърси - Филаделфия - 3:5

Питсбърг - Торонто - 2:7

Минесота - Бъфало - 2:3 след дузпи

Сейнт Луис - Юта - 1:0

Лос Анджелис - Ванкувър - 2:1 след продължение

Лас Вегас - Сан Хосе - 4:3

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Тампа Бей - 34 точки, Бостън 30, Монреал 29

Столична дивизия: Ню Джърси 33, Каролина 32, Вашингтон 30

Западна конференция

Централна дивизия: Колорадо 42, Далас 36, Минесота 33

Тихоокеанска дивизия: Анахайм 31, Лос Анджелис 31, Вегас 30.