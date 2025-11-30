Колорадо се върна на победния път в НХЛ

site.btaКолорадо се върна на победния път в НХЛ
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:
Ню Йорк Рейнджърс - Тампа Бей - 1:4
Колорадо - Монреал - 7:2
Сиатъл - Едмънтън - 0:4
Нешвил - Уинипег - 2:5
Бостън - Детройт - 3:2 след дузпи
Ню Джърси - Филаделфия - 3:5
Питсбърг - Торонто - 2:7
Минесота - Бъфало - 2:3 след дузпи
Сейнт Луис - Юта - 1:0
Лос Анджелис - Ванкувър - 2:1 след продължение
Лас Вегас - Сан Хосе - 4:3
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Тампа Бей - 34 точки, Бостън 30, Монреал 29
Столична дивизия: Ню Джърси 33, Каролина 32, Вашингтон 30
Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 42, Далас 36, Минесота 33
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 31, Лос Анджелис 31, Вегас 30.
