Шарлът победи Торонто след продължение в НБА

Мачове от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА):
Минесота - Бостън - 119:115
Шарлът - Торонто - 118:111 след продължение
Индиана - Чикаго - 103:101
Милуоки - Бруклин - 116:99
Маями - Детройт - 135:138
Голдън Стейт - Ню Орлиънс - 104:96
Финикс - Денвър - 112:130
ЛА Клипърс - Далас - 110:114
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Торонто 14 победи/6 загуби, Ню Йорк 12/6, Филаделфия 10/8
Централна дивизия: Детройт 16/4, Кливланд 12/8, Чикаго 9/10
Югоизточна дивизия: Маями 13/7, Атланта и Орландо по 12/8
Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 19/1, Денвър 14/5, Минесота 11/8
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 14/4, Финикс 12/9, Голдън Стейт 11/10
Югозападна дивизия: Хюстън 12/4, Сан Антонио 13/5, Мемфис 8/12.
