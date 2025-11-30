Бившата министър-председателка на Бангладеш Халеда Зия е в изключително критично състояние

Бившата министър-председателка на Бангладеш и опозиционен лидер Халеда Зия е в изключително критично състояние в болница в Дака, предаде Ройтерс.

Междувременно нейният син в изгнание и временно изпълняващ длъжността лидер на Бангладешката националистическа партия (БНП) Тарик Рахман, намекна в публикация във "Фейсбук", че завръщането му в страната "не зависи изцяло от него".

По данни на лекари и високопоставени представители на партията 80-годишната Зия е била приета в частна болница миналата неделя със сериозна инфекция, засягаща сърцето и белите ѝ дробове.

Здравословното ѝ състояние се влошава на фона на чувствителен момент за партията, която възвръща позициите си след свалянето от власт на дългогодишната министър-председателка Шейх Хасина при студентски бунтове миналата година, която беше осъдена на смърт.

Часове по-късно временното правителство, оглавено от Мухамад Юнус, заяви, че няма "никакви ограничения или възражения" срещу завръщането на Тарик Рахман в Бангладеш.