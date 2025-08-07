Подробно търсене

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ

Виктор Турмаков
Американският президент Доналд Тръмп Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
07.08.2025 08:02
 (БТА)

По-високите мита на американския президент Доналд Тръмп, вариращи от 10 до 50%, влязоха в сила днес в полунощ източноамериканско време (07:00 часа българско време) и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ, предаде Ройтерс.

Митническата служба на САЩ започна да събира по-високите мита след седмици на напрежение около окончателния размер на митата и преговори с търговски партньори, водени с цел намаляването им.

За стоките, които са били натоварени на плавателни съдове към САЩ и които са били в транзит преди крайния срок в полунощ, се дава разрешение да влизат в страната с по-ниските предишни мита преди 5 октомври.

Тръмп наложи високи мита на редица държави, включително 50% върху стоките от Бразилия, 39% - на тези от Швейцария, 35% от Канада и 25% от Индия. Вчера той обяви отделно 25% мито за индийските стоки, което ще бъде наложено след 21 дни заради това, че Индия купува руски петрол.

„Насрещните мита влизат в сила в полунощ. Милиарди долари - най-вече от държавите, които се възползваха от САЩ дълги години с усмивка на уста, ще започнат да прииждат в САЩ“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“.

Осем основни търговски партньори, на които се падат около 40% от търговията със САЩ, постигнаха рамкови споразумения за търговски и инвестиционни отстъпки, включително Европейският съюз, Япония и Южна Корея, като успяха да намалят основните си митнически ставки до 15%. Великобритания постигна 10%, докато Виетнам, Индонезия, Пакистан и Филипините - до 19% или 20%.

/БЗ/

Към 08:32 на 07.08.2025 Новините от днес

