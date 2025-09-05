Тръмп подписа указ за прилагане на търговското споразумение с Япония, съобщи Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа вчера указ за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Япония, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

"Съгласно споразумението САЩ ще прилагат базово мито от 15% върху почти всички японски стоки, внасяни от Япония в САЩ, наред с отделна, специфична за сектора митническа обработка по отношение на автомобили и автомобилни части, аерокосмически продукти, генерични фармацевтични продукти, както и природни ресурси, които не се срещат в естествена среда или не се произвеждат в САЩ", се казва в указа.