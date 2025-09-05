Подробно търсене

Тръмп подписа указ за прилагане на търговското споразумение с Япония, съобщи Белият дом

Светослав Танчев
Предназначени за износ японски автомобили са паркирани на кея "Дайкоку" в пристанищния град Йокохама. Снимка: AP/Hiro Komae, File
Вашингтон,  
05.09.2025 00:41
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа вчера указ за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Япония, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

"Съгласно споразумението САЩ ще прилагат базово мито от 15% върху почти всички японски стоки, внасяни от Япония в САЩ, наред с отделна, специфична за сектора митническа обработка по отношение на автомобили и автомобилни части, аерокосмически продукти, генерични фармацевтични продукти, както и природни ресурси, които не се срещат в естествена среда или не се произвеждат в САЩ", се казва в указа.

/СХТ/

07.08.2025 15:02

Япония получи първите си три изтребителя "Ф-35 Би"; самолетите пристигнаха във военновъздушната база "Нютабару"

Първите три многоцелеви стелт изтребители "Ф-35 Би" (F-35B "Lighting II") на Японските военновъздушни сили за самоотбрана пристигнаха днес във военновъздушна база в южната част на страната, предаде Асошиейтед прес.
07.08.2025 08:02

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ

По-високите мита на американския президент Доналд Тръмп, вариращи от 10 до 50%, влязоха в сила днес в полунощ източноамериканско време (07:00 часа българско време) и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ, предаде Ройтерс.Митническата служба на САЩ започна да събира по-високите мита след седмици на напрежение около окончателния размер на митата и преговори с търговски партньори, водени с цел намаляването им.

