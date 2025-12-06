Аджерпрес: Първият в Европа преносим ЯМР за медицинска употреба е пуснат в експлоатация в Клиничната спешна болница в румънския град Яш

На 4 декември в Клиничната спешна болница "Проф. д-р Николае Облу" в североизточния румънски град Яш, в присъствието на министъра на здравеопазването на страната Александру Рогобете, беше пуснат в експлоатация най-съвременен мобилен ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), уникален за Румъния и Европа, предаде Аджерпрес специално за БТА.

Това авангардно оборудване за магнитен резонанс представлява основна технология за пациенти в критично състояние, особено тези в интензивно отделение. То позволява изследванията да се извършват директно в операционни зали и отделения за интензивно лечение, като елиминира необходимостта от транспортиране на уязвими пациенти през болницата и значително повишава тяхната безопасност.

"Днес сме свидетели на това, което бих нарекъл исторически момент за румънските болници и здравеопазване. Първият преносим ЯМР в Румъния е пуснат в експлоатация тук и е и първият преносим ЯМР в Европа, използван за медицински цели. Макар че в Германия и Франция съществуват три подобни устройства, те се използват само за клинични проучвания. Машината тук, напълно оборудвана с медицински софтуер, е първата в Европа, пусната в експлоатация и прилагана директно за грижи за пациентите. За мен и за целия медицински екип е гордост да пуснем в експлоатация подобно оборудване и да преживеем този момент", каза министър Александру Рогобете, цитиран от румънската агенция.

Медицинският директор на болницата по неврохирургия д-р Мариус Дабия заяви, че новото оборудване в болницата по неврохирургия в Яш предлага бърза и прецизна диагностика при остри и следоперативни неврологични случаи, директно интегриране в операционния поток и улесняване на по-ефективни интервенции в съответствие с международните стандарти за съвременни неврохирургични центрове.

Управителят на болницата по неврохирургия в Яш обясни също така, че с помощта на тази технология времето за диагностика се намалява от 40 на 5 минути, което увеличава шансовете за възстановяване.

"С това устройство, което позволява бързо сканиране само за пет минути, можете да направите разликата между това пациентът да запази непокътната неврологична, двигателна или психическа функция – или между живота и смъртта. И да, тази технология спасява животи. Намаляването на времето за сканиране от 40 минути на 5 минути означава, че милиони нервни клетки са запазени. В резултат това пряко влияе върху качеството на живот на пациента или дори върху самото оцеляване. Така че времето наистина означава мозък", каза д-р Лучиан Ева, управител на болницата по неврохирургия в Яш.

Дори ако е възможно разходите да изглеждат високи в началото, д-р Ева подчертава, че подобни технологии носят значителна добавена стойност.

"Представете си, че когато диагностицирате инсулт с помощта на преносим ЯМР и се намесите в първите минути, имате пациент с непокътната двигателна функция, който вече не се нуждае от скъпа рехабилитация и чиято социална и професионална реинтеграция е бърза. По този начин обществото в крайна сметка харчи по-малко за такъв пациент", обясни д-р Лучиан Ева.

В допълнение към мобилния ЯМР, болницата по неврохирургия е оборудвана с най-съвременни технологии, включително 3D робот, станция за предоперативно планиране, система за неврохирургично насочване и роботизирана ръка. Тези системи комуникират в реално време, осигурявайки пълен и прецизен медицински път за пациентите.

