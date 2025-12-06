Най-мащабната подмяна на подвижен състав в последните 15 г. планира Столичната община през 2026 г., съобщи зам.-кметът Виктор Чаушев

Най-мащабната подмяна на подвижен състав в последните 15 години планира Столичната община през 2026 г., съобщи заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев на представянето на рамката на проектобюджета за 2026 г. на семинар в Правец, на който присъстват кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, заместник-кметове, представители на администрацията на Столичната община, общински съветници, районни кметове.

Чаушев заяви, че бюджетът за транспорт и градска мобилност включва подмяна на подвижен състав, включително планове за нови трамваи за двете междурелсия (1009 мм и 1435 мм), нови тролейбуси и електробуси по линия на европейски програми, както и стотици нови автобуси, с които да се подмени голяма част от остарелия парк на стойност над 270 млн. евро.

Столичната община предвижда цялостно технологично обновяване и модернизация на депата "Банишора" и "Искър", подмяна на стрелките в тролейбусната мрежа с GPS управление и без забавяне на преминаването, укрепване на енергийната и сигнално-осигурителната инфраструктура, разширяване на светофарната система и въвеждане на по-висок стандарт за поддръжка на уличното осветление, информира ресорният зам.-кмет.

Той подчерта, че градският транспорт е споделена отговорност между държавата и общината, а в последните години това равновесие е нарушено. Като пример Виктор Чаушев даде охраната на метрото, която държавата е възложила на София и по закон трябва да бъде финансирано от националния бюджет. Общината обаче до този момент не е получила необходимата финансова подкрепа, каза зам.-кметът.

Той каза, че екипът му е изработил два варианта на икономическа рамка на градския транспорт, като единият е оптимален и покрива всички нужди на транспортните дружествата и такъв, който е абсолютно минимален. Единият вариант предвижда финансиране от 40 млн. евро, а другият - 67 млн. евро, каза Чаушев. Той посочи, че днес е публикуван новият вариант на държавен бюджет, в който предвидената субсидия за Столична община е 61 млн. евро., като общината е поискала 70 млн. евро.

Ако прогнозата се потвърди, по думите на зам.-кмета, означава, че Столичната община от своя бюджет трябва да извади 50 млн. евро допълнително, за да плати сметката и да гарантира услугата. Чаушев уточни, че в тази сметка не се включва увеличение на каквито и да било заплати, а единствено гарантиране на изплащането им. Той подчерта, че в проекта за бюджет, публикуван днес, не се виждат 15-те млн. евро за охрана на метрото. Имаме готовност да дадем още малко, така че да може участието на Столична община да бъде 50 на 50 спрямо държавата, но държавата не осигурява първоначално поисканото от Общината, подчерта зам.-кметът.