Празнична света литургия отслужи на Никулден архиерейският наместник на Търговищка духовна околия ставрофорен иконом Славчо Проданов в централния храм „Св. Йоан Рилски“ в областния град. Пред вярващите християни, дошли в храма, свещеникът припомни житието на чествания днес св. Николай Чудотворец и отправи молитва към светеца да се застъпва за грешните човеци пред Бога - Иисус Христос.

Дните на човек са като цвят, като утринна роса – понесе ги вятърът, и мястото им вече не се помни, каза отец Славчо Проданов, цитирайки думи на св. цар Давид. Според свещеника така се случва и с човека. „Човек умира телесно, помним го известно време – най-вече близките му, но когато и те си отидат, споменът за него изчезва. Помнят се само ония имена, които са дали нещо за род и Родина“, посочи той.

В словото си отец Славчо Проданов изтъкна, че не така се случва с праведника. „Праведникът живее вечно“, категоричен бе той.

Свещеникът посочи тъкмо св. Николай Чудотворец за праведник, чието име се носи повече от 1600 години на изток сред православния свят и на запад в католическия свят. „Едно велико име, което е записано на небесата“, каза отец Славчо Проданов за светеца.

Пред миряните той припомни, че св. Николай твърде млад е станал презвитер, приел е духовен сан и не дълго след това е бил ръкоположен за епископ. Изучил Свещеното писание, той бил сред най-горещите застъпници за Божествената страна на Божия син. Свещеникът припомни още, че по времето на Галерий св. Николай е бил жестоко гонен, както и всички християни тогава. Защото Диоклетиан и Галерий искали да заличат с огън и меч християнството на земята, не им харесвало това, което проповядвало то. Заловен и хвърлен в тъмница, дълго време прекарал там в мъки и глад. Но все пак починал в дълбока старост през 342 г. По-късно, през 1087 г., отбеляза свещеникът, мощите му били пренесени в град Бари, Италия, където се покоят и днес.

В деня, в който почитаме паметта на свети Николай Чудотворец, своя професионален празник отбелязват банкери, търговци, рибари, моряци. Имен ден празнуват хиляди българи. В община Търговище над 1200 са имениците на Никулден в община Търговище, сочи справката на отдел ГРАО в местната администрация.

Най-много сред празнуващите днес носят името Николай. Така се казват 605 от мъжете в общината. Името Никола носят 188 души. Мъжете с име Колю са 30, а Кольо – 20.

Сред дамите, които отбелязват своя имен ден на Никулден, най-много са тези с името Николинка. Така са кръстени 102 жени в общината. Името Никол носят 84 дами, Нина – 74, Николета – 41, а Николина – 33.

На всички празнуващи и техните близки кметът на Търговище Дарин Димитров пожелава здраве и благоденствие. Нека идните коледни и новогодишни празници донесат радост и мир във всеки дом.