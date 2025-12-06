От днес до 10 декември се въвежда промяна в организацията на движението в участък от магистрала "Струма" в област Перник

От днес до 10 декември ще бъде въведена промяна в организацията на движението в участък от магистрала „Струма“ в област Перник, съобщиха за БТА от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В района на пътен възел „Долна Диканя“ в двете платна за движение ще се работи по подобряване на отводняването на участъка.

Достъпът до аварийната лента ще се ограничава поетапно, тъй като ще се разполага необходимата техника за изпълнение на дейностите. По време на работата на екипите трафикът ще преминава в активната скоростна лента.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време на денонощието на тел. 0700 130 20.

В края на ноември бяха извършени дейности по подобряване на отводняването на магистрала „Струма“ на територията на областите София, Перник и Кюстендил