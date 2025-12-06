Подробно търсене

От днес до 10 декември се въвежда промяна в организацията на движението в участък от магистрала "Струма" в област Перник

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
БТА, снимка: архив
Перник,  
06.12.2025 10:53
 (БТА)

От днес до 10 декември ще бъде въведена промяна в организацията на движението в участък от магистрала „Струма“ в област Перник, съобщиха за БТА от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В района на пътен възел „Долна Диканя“ в двете платна за движение ще се работи по подобряване на отводняването на участъка.

Достъпът до аварийната лента ще се ограничава поетапно, тъй като ще се разполага необходимата техника за изпълнение на дейностите. По време на работата на екипите трафикът ще преминава в активната скоростна лента.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време на денонощието на тел. 0700 130 20.

/ТНП/

