Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Магическото шоу в Ловеч се отменя поради неблагоприятни метеорологични условия
Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Ловеч,  
06.12.2025 11:29
 (БТА)

Поради неблагоприятни метеорологични условия днешното магическо шоу с Архи в Ловеч се отменя, съобщават от общинската администрация.

Нова дата за събитието ще бъде обявена съвсем скоро.

БТА припомня, че Архи – фокусник, аниматор и диджей, трябваше да изнесе шоу за децата на Ловеч днес в централната градска част. Събитието е част от месечната празнична програма „Магията на Коледа в Ловеч“, която се финансира от Национален фонд „Култура“ по проект на Общината.

