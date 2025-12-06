Магическото шоу в Ловеч се отменя поради неблагоприятни метеорологични условия

Поради неблагоприятни метеорологични условия днешното магическо шоу с Архи в Ловеч се отменя, съобщават от общинската администрация.

Нова дата за събитието ще бъде обявена съвсем скоро.

БТА припомня, че Архи – фокусник, аниматор и диджей, трябваше да изнесе шоу за децата на Ловеч днес в централната градска част. Събитието е част от месечната празнична програма „Магията на Коледа в Ловеч“, която се финансира от Национален фонд „Култура“ по проект на Общината.



