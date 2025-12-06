Киберзаплахите вече не са виртуални, "преливат" се в реалния свят, каза министърът на електронното управление Валентин Мундров

Киберзаплахите вече не са виртуални, те се „преливат“ в реалния свят – спиране на дейността на болници, транспортни системи, заводи, обществени услуги. Въпросът не е дали, а как обществата могат да бъдат устойчиви на тези комбинирани хибридни кризи. Нужни са нови подходи, които съчетават киберсигурност, гражданска защита, технологична независимост и готовност при кризи. Това каза министърът на електронното управление Валентин Мундров, цитиран в съобщение на ресорното министерство. Мундров присъства на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, който се проведе в Брюксел.

Мундров подчерта, че само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа, се казва още в съобщението.

Той е заявил, че за България споделянето на опит с държавите членки е ключово, защото ускорява реакцията, намалява системния риск, повишава доверието в системата и изгражда общоевропейска култура на устойчивост.

Според министъра през последните години страната ни е натрупала ценен опит от различни киберинциденти във финансовия, здравния, телекомуникационния и административния сектор. Тези инциденти разкриха различни уязвимости при интегрирана координация, допълни той. Затова ключов елемент за защита е споделянето - това не означава разкриване на чувствителни слабости, а обмен на ключови елементи – технически индикатори, оперативна информация и научени уроци. Кибератаките с реални последствия ясно показаха, че нито един сектор или държава не може да се защити самостоятелно, подчертал Мундров.

Валентин Мундров обясни, че в България предстои още работа за изграждане на култура на доверие и по-активен обмен на информация на национално ниво. На европейско равнище обаче вече работим в по-интензивен ритъм – на всеки две седмици се споделя информация за киберобстановката в държавите членки. България редовно си сътрудничи и обменя данни с мрежата CyCLONe и подкрепя засилено споделяне чрез общоевропейски платформи като MeliCERTes и инструменти за автоматизиран обмен (STIX/TAXII)”, е отбелязал министърът.

Министър Мундров изрази и позицията, че цифровият суверенитет по отворен начин, така както е залегнал в политическата програма „Цифрово десетилетие“, определящ основните цели на Съюза в цифровата област, е начин за повишаване на конкурентоспособността, автономността и засилване на единия цифров пазар.

Националният екип получи отличие от НАТО за техническа подготовка при кибератаки, съобщиха от Министерството на електронното управление вчера.