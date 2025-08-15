Подробно търсене

Бразилия преговаря с Отава за търговско споразумение между Канада и Меркосур

Марин Милков
Снимка: AP/Bruna Prado
Бразилия/Монтевидео,  
15.08.2025 19:26
 (БТА)

Бразилия води "конструктивен диалог" с Канада за възобновяване на преговорите за споразумение за свободна търговия между южноамериканския блок Меркосур и Отава. Това заяви Татяна Празереш, секретар по външната търговия в Министерството на развитието, промишлеността и външната търговия на Бразилия, предаде Ройтерс.

Канадски представители ще посетят Бразилия в края на август, допълни Празереш, която е споделила подробности за посещението в писмен отговор до Ройтерс.

Канада сигнализира за подновен интерес към подновяване на преговорите с Меркосур миналия месец, в опит да диверсифицира търговията си заради несигурността около митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Източници от Канада и Бразилия са съобщили пред Ройтерс, че се очаква канадският министър на международната търговия Маниндер Сидху да пътува до Бразилия на 25 август.

Посещението на Сидху "ще бъде възможност за оценка на условията за евентуално възобновяване на преговорите", заяви Празереш, въпреки че все още не е определена официална дата за тяхното възобновяване, добави тя. 

Двама високопоставени дипломатически източника заявиха пред Ройтерс, че официалните преговори могат да се възобновят в края на септември или началото на октомври. Те са са в застой от 2021 г.

Канада възнамерява да разчита по-малко на взаимоотношенията със САЩ, които през миналата година генерираха двустранна търговия в размер на над 1 трилион канадски долара (727,33 млрд. щатски долара), и да се съсредоточи върху диверсификацията на търговските връзки чрез подписване на пактове за свободна търговия в световен мащаб.

Търговията между Канада и Бразилия, страната с най-голяма икономика в Меркосур (включващ още Аржентина, Парагвай, Уругвай и Боливия), през миналата година възлизаше на 9,1 милиарда долара, като южноамериканската държава е отчела излишък от 3,5 милиарда долара.

Двете държави разглеждат споразумението между Меркосур и Канада като относително безпрепятствено и очакват преговорите да отнемат около година, заяви запознат с въпроса източник.

Всяко официално възобновяване на преговорите, включително определянето на график за разговорите, ще зависи от вътрешната координация в рамките на Меркосур, посочи Празереш.

"Меркосур е готов да оцени следващите стъпки", каза тя.

Министерството на външните работи на Уругвай заяви пред Ройтерс, че "не са предприети нови стъпки" по отношение на преговорите между Меркосур и Канада, но потвърди, че споразумението остава в дневния ред на блока.

Министерството на външните работи на Аржентина отказа коментар по темата.

/ИЦ/

