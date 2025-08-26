САЩ са се съгласили да освободят от мита вноса на палмово масло, какао и каучук от Индонезия, твърди икономическият министър Аирланга Хартарто

САЩ са дали принципно съгласие да изключат от митническия си режим вноса от Индонезия на какао, палмово масло и каучук от влезлите в сила на 7 август мита от 19 на сто. Това заяви днес главният преговарящ по митата и координиращ министър по икономическите въпроси на Индонезия Аирланга Хартарто, цитиран от Ройтерс.

Освобождаването от митническо облагане ще влезе в сила, след като двете страни постигнат окончателно споразумение, но все още не е определен срок, тъй като САЩ са били заети с търговски преговори с други държави, заяви Аирланга Хартарто.

В търговските преговори между Вашингтон и Джакарта е била обсъдена и потенциална американска инвестиция в съхранение на гориво в Индонезия съвместно с държавния суверенен фонд на страната "Данантара Индонезия" (Danantara Indonesia, който контролира притежаваните от Джакарта дялове в държавни компании) и петролната компания на страната "Пертамина" (Pertamina), заяви икономическият министър.

"Чакаме техния (на САЩ) отговор, но по време на срещата принципно (освобождаването от мита) е договорено за продукти, които не се произвеждат в САЩ, като палмово масло, какао и каучук... те (ставките) ще бъдат нула или близки до нула", добави той.

Индонезия беше сред първите държави, които сключиха търговско споразумение с Тръмп през юли, но в крайна сметка Джакарта се сблъска със същата ставка като някои други страни, като Тайланд и Малайзия - малко под равнището от 20 на сто, наложено на Виетнам.

По време на разговорите Индонезия предложи инвестиции на стойност милиарди долари в САЩ и купуването на американски суров петрол, пропан-бутан, самолети и селскостопански продукти. Джакарта също така обеща нулеви мита за вноса на почти всички американски стоки, влизащи на нейния пазар.