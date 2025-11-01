Подробно търсене

Моторист е загинал при тежък пътен инцидент на пътя Пловдив - Карлово

Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
Моторист е загинал в тежък пътен инцидент на пътя Пловдив - Карлово Снимка: Архив/БТА
Пловдив,  
01.11.2025 15:09
 (БТА)

Моторист е загинал в катастрофа на пътя Пловдив - Карлово, съобщиха от полицията в Пловдив.

Сигналът за инцидента е получен около 10:30 ч. Край разклон за Царимир мотоциклет се блъснал в друг мотор, който се движил пред него. От екип на Спешна помощ е констатирана смъртта на водача на първото превозно средство, на около 60-годишна възраст.

На местопроизшествието е извършен оглед, разследват се причините за настъпилия пътен инцидент.

