Мария Попова, представител на омбудсмана на Украйна: Вие сте живото доказателство, че духът и традициите могат да се пазят дори далеч от родината

Днес си спомняме онези, които стояха в началото на създаването на независима България и които, живеейки тук, в Украйна, със своите знания и усилия помагаха за изграждането ѝ, каза Мария Попова, представителката на омбудсмана на Украйна за Одеска област, на тържеството за отбелязване по случай Деня на народните будители в Банкетен дом „Ренесанс“ в Одеса.

Тържеството е част от програмата за Седмицата на българската култура в Одеса и областта.

В словото си тя отправи поздрав от името на Върховната рада на Украйна и омбудсмана Дмитро Лубинец, като подчерта значението на празника за българската общност в Украйна. Попова поздрави присъстващите по случай Деня на бесарабските българи, Деня на народните будители и Седмицата на българската култура в Одеса.

„Когато днес си припомняме началото на независимата България, ние си спомняме и нашите българи, които живеят и работят на територията на Одеска област и Украйна. Онези, които със своите знания и труд помогнаха на България да се изгради“, каза тя.

Тя благодари на България за подкрепата, която страната оказва на украинските граждани с български произход, особено на тези, които са били принудени да напуснат домовете си след началото на пълномащабната война.

„Благодарим за възможността, която България предоставя на нашите ученици и млади хора – за образователните програми, които дават шанс на младите българи в Украйна да продължат обучението си в България. Това е изключително важно за запазването на нашата културна и езикова връзка“, посочи още Попова.

В заключение тя поздрави всички представители на българската общност в Одеска област с празника, като пожела здраве, мир и вдъхновение за съхраняване на българския дух и традиции.