С химните на България и Украйна започна тържеството по случай Деня на народните будители в Одеса

С химните на България и Украйна започна тържеството за отбелязване по случай Деня на народните будители в Банкетен дом „Ренесанс“ в Одеса. Тържеството е част от програмата за Седмицата на българската култура в Одеса и областта.

Официалната част на тържеството беше открита с думите на водещите, които припомниха, че през изминалата седмица в Одеса са се провели различни събития, посветени на българската култура. Те отбелязаха, че на 29 октомври е честван Денят на бесарабските българи, а днешното събитие е посветено на Деня на народните будители – празник, отдаващ почит на онези, които са пробудили националното съзнание и духовността на своя народ.

„Днес почитаме писатели, просветители, революционери, учители – всички, които са съхранили българския език, култура и история през вековете. Този празник символизира силата на знанието, духа и любовта към родината и ни напомня за важността на образованието и културата за бъдещето на народа. Днес сме се събрали, за да усетим топлината, красотата и мелодичността на българската душа, да се запознаем с културата, песните, танците и гостоприемството на България“, казаха още водещите.

Сред официалните гости на събитието присъстват генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, народният изпълнител Илия Луков, народният представител и председател на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите Росица Кирова, заместник-министърът на културата Ашот Казарян, временно управляващата Посолството на България в Киев Елена Слатинска-Ованезова, административният директор на Тараклийския университет – филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – Александър Боримечков, изпълняващият длъжността председател на Одеския градски съвет Игор Ковал, представителката на омбудсмана на Украйна за Одеска област Мария Попова и други.

Официалната част ще бъде последвана от концерт под надслов „Песента и танцът обединяват сърцата: Илия Луков и български народни състави от Бесарабия“, в който Илия Луков взема безвъзмездно участие.