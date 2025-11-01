Елена Слатинска-Ованезова, временно управляващата Българското посолство в Киев: Денят на народните будители е празник на знанието, стремежа и българския дух

Честит празник на народните будители – един празник на знанието, стремежа към просвета и българския дух, каза временно управляващата Посолството на България в Киев Елена Слатинска-Ованезова на тържеството за отбелязване по случай Деня на народните будители в Банкетен дом „Ренесанс“ в Одеса.

В изказването си тя подчерта, че за нея е чест и удоволствие да присъства отново сред българската общност в Украйна и да бъде част от празника, организиран от Генералното консулство на България в Одеса, Българската телеграфна агенция и местните власти.

„Много ми е приятно да съм отново с вас тук. Имам честта и удоволствието да присъствам на този прекрасен концерт. Пожелавам ви здраве, щастие и успех“, каза българският дипломат от сцената.

Слатинска-Ованезова отбеляза, че Денят на народните будители е един от най-светлите празници за българите, защото символизира знанието, стремежа към образование и просвета – идеали, които през вековете са определяли духовния облик на българската нация.

„Този празник е от голямо значение за нас, а неговият дух се усеща и тук, в тази зала. Пожелавам ви успех, благоденствие и нека скоро всички да празнуваме в мир“, допълни дипломатът.