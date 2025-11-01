Подробно търсене
По случай Деня на народните будители

Елена Слатинска-Ованезова, временно управляващата Българското посолство в Киев: Денят на народните будители е празник на знанието, стремежа и българския дух

Специален пратеник на БТА Валерия Скорич
БТА, Одеса (1 ноември 2025) В Банкетен дом „Ренесанс“ се провежда заключителен концерт „Песента и танцът обединяват сърцата“ на Илия Луков и състави от Болградски, Измаилски и Белгородднестровски райони. Събитието е в рамките на Седмицата на българската култура в Одеса и областта и е по инициатива на Българската телеграфна агенция, с подкрепа при организацията от Генералното консулство на България в Одеса. На снимката (от ляво надясно): народният изпълнител Илия Луков, генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов, временно управляващият посолството на България в Киев Елена Ованезова.Снимка: Христо Касабов/БТА (ПК)
Одеса,  
01.11.2025 16:08
 (БТА)

Честит празник на народните будители – един празник на знанието, стремежа към просвета и българския дух, каза временно управляващата Посолството на България в Киев Елена Слатинска-Ованезова на тържеството за отбелязване по случай Деня на народните будители в Банкетен дом „Ренесанс“ в Одеса.

В изказването си тя подчерта, че за нея е чест и удоволствие да присъства отново сред българската общност в Украйна и да бъде част от празника, организиран от Генералното консулство на България в Одеса, Българската телеграфна агенция и местните власти.

„Много ми е приятно да съм отново с вас тук. Имам честта и удоволствието да присъствам на този прекрасен концерт. Пожелавам ви здраве, щастие и успех“, каза българският дипломат от сцената.

Слатинска-Ованезова отбеляза, че Денят на народните будители е един от най-светлите празници за българите, защото символизира знанието, стремежа към образование и просвета – идеали, които през вековете са определяли духовния облик на българската нация.

„Този празник е от голямо значение за нас, а неговият дух се усеща и тук, в тази зала. Пожелавам ви успех, благоденствие и нека скоро всички да празнуваме в мир“, допълни дипломатът.

