Елена Слатинска-Ованезова, временно управляващата Българското посолство в Киев: Денят на народните будители е празник на знанието, стремежа и българския дух

site.btaЕлена Слатинска-Ованезова, временно управляващата Българското посолство в Киев: Денят на народните будители е празник на знанието, стремежа и българския дух
Честит празник на народните будители – един празник на знанието, стремежа към просвета и българския дух, каза временно управляващата Посолството на България в Киев Елена Слатинска-Ованезова на тържеството за отбелязване по случай Деня на народните будители в Банкетен дом „Ренесанс“ в Одеса.
В изказването си тя подчерта, че за нея е чест и удоволствие да присъства отново сред българската общност в Украйна и да бъде част от празника, организиран от Генералното консулство на България в Одеса, Българската телеграфна агенция и местните власти.
„Много ми е приятно да съм отново с вас тук. Имам честта и удоволствието да присъствам на този прекрасен концерт. Пожелавам ви здраве, щастие и успех“, каза българският дипломат от сцената.
Слатинска-Ованезова отбеляза, че Денят на народните будители е един от най-светлите празници за българите, защото символизира знанието, стремежа към образование и просвета – идеали, които през вековете са определяли духовния облик на българската нация.
„Този празник е от голямо значение за нас, а неговият дух се усеща и тук, в тази зала. Пожелавам ви успех, благоденствие и нека скоро всички да празнуваме в мир“, допълни дипломатът.
/ГИ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина