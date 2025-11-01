С призив да продължим и днес делото на народните будители политиците поздравиха българите за 1 ноември

В Деня на народните будители политиците поздравиха българските граждани, като отправиха послания за почит към делото на нашите предшественици, и с призив за будителство и днес, в нашето съвремие.

Духовността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация, заяви президентът Румен Радев по случай Деня на народните будители на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2. Да черпим от миналото не е самоцел, защото, стъпили на традициите и на родолюбието, ние можем днес достойно да се изправим с лице към бъдещето. Подобно на нашите възрожденци - да търсим заедно мястото на България в модерния свят. Този празник не е запазена територия на великите сенки от миналото, защото голямата кауза, призванието на будителството - тази изцяло българска духовна категория остава неизменна. Това са именно младите, следващото поколение, коментира държавният глава.

Това, което ни обединява днес, е търсенето на добрите примери, каза премиерът Росен Желязков, който гостува на тържеството по случай Деня на народните будители в Средно училище „Братя Каназиреви“ в Разлог. "Аз съм сигурен, че тук сред нас ще има бъдещи будители, затова гледаме на вас с упование и надежда", обърна се към учениците Желязков. Той посочи, че младите хора са онези, които трябва да бъдат закърмени с патриотизъм, с родолюбие, но най-вече с добро, с добродетели, а тук е ролята на учителите – тези, които са призвани, заедно със семействата, да вдъхват вяра, увереност и тържество на духа.

България и днес има своите велики личности, хора, които всеки ден будят за светлина, добрини, знание, култура, духовност, прогрес, написа във Фейсбук вицепрезидентът Илияна Йотова. Редом до будителите, които създадоха българската държава и българската нация и начертаха пътя напред за всички нас, днес се нареждат имената на наши съвременници с техния принос в различни сфери на обществения, културния, духовния живот, които държат високо запаления факел на будността – на това да бъдем жадни за знание, гладни за духовна храна, да бъдем чувствителни към всяка неправда, допълва още вицепрезидентът.

Будителите не са само в миналото, всеки може да е такъв, когато възпитава децата в патриотизъм и ги мотивира да учат, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в приветствието си за Деня на народните будители, отправено до учители, преподаватели, учени, дейци на културата и просветата, до ученици и студенти, съобщи пресцентърът на ведомството. Днес отдаваме почит към редица от най-ярките личности в историята ни - книжовници, учители, творци и революционери. Към тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременната българска нация. Всеки от нас може да бъде поне мъничко будител във всеки един ден. Като възпитава децата в добрина и патриотизъм. Като ги мотивира да учат, като подкрепя учителите им, като ги учи да уважават другите. Като проявява в ежедневието си мъдрост и професионализъм, и вярва в ценностите на образованието и духовността, отбелязва образователният министър.

Бъдете хората, които водят към по - добро, заяви кметът на София Васил Терзиев по повод Деня на народните будители. По думите му всеки е модерен будител. Вярвам, че с нас ще се събудят още хора, за да се съберем отново като общество и да разберем колко повече можем да направим.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов честити на българите празника на народните будители с пост във Фейсбук.

Нека продължим делото на народните ни будители, заявиха от „Продължаваме промяната“ в публикация във Фейсбук по случай Деня на народните будители. Днес честваме своите просветители, книжовници, революционери, дейци на културата и науката. Почитаме делото на българите, които са допринесли за нашата просвета, култура и национално самосъзнание, допълват от политическата формация.

В нас тече кръвта на народните будители, бъдете будители на съвремието, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов във видео обръщение във Фейсбук. Будителството е присъщо на всеки един човек, стига да пожелае, стига да иска. Всеки един от нас може да бъде народен будител, защото за добро или за лошо нашият народ продължава да има нужда от постоянно будене, от постоянно водене, от постоянно даване на добър пример. В нашето съвремие лошите примери са повече от добрите, затова бъдете добри, бъдете будителите на съвременната ни епоха и не забравяйте, че това, което всеки един от нас прави, е за нашите деца и за бъдещето на България, допълва Костадинов.

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски също честити на българите Деня на народните будители с пост във Фейсбук.

Будителството е във всеки, който гради и вярва, че България може повече, написа във Фейсбук председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров по повод Деня на народните будители. Имаме нужда от будност – не като спомен, а като живо усещане за посока и смисъл, допълва той. Будителят днес не носи калем, а съвест и кураж. И ние – обикновен Публикации ите граждани не сме изключение. Наш дълг е да градим доверие, да насърчаваме разума и да работим с грижа за бъдещето, пише още Зафиров.

Денят на народните будители ни напомня колко силна е светлината на знанието и колко важно е да я пазим и предаваме нататък, заявиха от партия „Има такъв народ“ във Фейсбук. Днес ние българите почитаме всички велики личности, които със слово, знание и дух са ни водили напред - книжовници, учители, просветители, революционери, хора на културата и науката, посочват от ИТН и честитят празника на българските граждани.

Будителството не е минало, а битка днес, заявиха от „Величие“ в публикация във Фейсбук по случай 1 ноември – Денят на народните будители. Днес е денят, в който трябва да си спомним кои сме, посочват от формацията.