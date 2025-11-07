Бистра Винарова-Радева е сред ярките художнички от началото на ХХ век, каза Анелия Николаева при откриването на изложбата "Отвъд портрета"

Бистра Винарова-Радева е сред многото ярки и интересни български художнички от първата половина на ХХ век. Това каза директорът на Националната галерия Анелия Николаева при откриването на изложбата "Отвъд портрета" на 7 ноември в "Двореца" в София. "Изкуството на Бистра Винарова със сигурност не остава само в сферата на изкуствознанието", допълни тя.

Кураторът на експозицията Пламена Димитрова–Рачева отбеляза, че изложбата не разказва само история на семейство Радеви, но и започва историята на художничката Бистра Винарова от 1915 година оттогава е първият й автопортрет, включен в изложбата. Тя посочи, че посетителите може да проследят пътя на художничката до 1974 година, когато е последната подписана от нея картина.

Кураторката допълъни, че тази година се навършват 135 години от рождението на Бистра Винарова и припомни акценти от живота й. Експозицията представя ключови произведения от различни периоди – живопис, графика, ескизи и архивни материали. Сред тях са снимки на семейството на художничката – нейните родители, генерал Върбан и Елисавета (Елиза) Винарови, както и на братята ѝ. Показани са и фотографии от детството и младежките години на художничката, както и от периода, когато е съпруга на писателя, историк и дипломат Симеон Радев, каза още Рачева.

Това е повод да си спомним за тази най-забележителна двойка в културния и художествен живот на България между двете световни войни, каза председателят на Държавна агенция "Архиви" (ДАА) доц. д-р Михаил Груев. По думите му добавената стойност на изложбата е, че за първи път се показват снимки и документи, сред които две писма от Райнер Мария Рилке и Никос Казандзакис, които свидетелстват за нейното международно признание и духовното ѝ родство с видни интелектуалци на XX век.

Георги Цанков, литератор и литературен критик, определи Симеон Радев като "един пророците на съвременността, един от пророците на българската култура". По думите му Радев сякаш не е същият без жената до него. Цанков разказа, че след нейна изложба във Виена един от критиците пише във водещ местен вестници, че "Бистра Винарова е художник график, чиято фантазия е своеобразно, естествено освободена. Тя е жена с ярка индивидуалност, напълно уникална".

"Нямам какво да добавя. Радвам се, че сме заедно", каза председателят на фондация "Пигмалион" Емил Стоянов, по чиято инициатива се реализира проектът "Между изкуството и паметта на Бистра Винарова и Симеон Радев" с Национален фонд "Култура", със съдействието на Националната галерия и Държавна агенция "Архиви".

Както БТА писа, изложбата "Отвъд портрета" на Бистра Винарова–Радева (1890–1977) ще продължи до 30 ноември. БТА е медиен партньор на събитието.