Северна Корея заплаши с "по-настъпателни действия" в отговор на пристигането на американски самолетоносач в Южна Корея

Валерия Динкова
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" участва във военни учения край бреговете на Южна Корея, 13 ноември 2024 г. Снимка: Министерство на отбраната на Южна Корея чрез АП
Сеул,  
08.11.2025 06:01
 (БТА)

Министърът на отбраната на Северна Корея Но Гуан-чхол заплаши да предприеме "по-настъпателни действия", след като осъди пристигането на американски самолетоносач в Южна Корея и скорошното посещение на американски и южнокорейски официални лица на границата между двете държави, предаде севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

"Напоследък американските въоръжени сили все по-дръзко предприемат военни действия, които застрашават сигурността на КНДР, умишлено изостряйки политическото и военното напрежение в региона", заяви Но.

"Ще предприемем по-настъпателни действия срещу заплахата от враговете въз основа на принципа за гарантиране на сигурността и защита на мира чрез мощна сила", добави той.

Атомният самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна в Бусан, Южна Корея, тази седмица за логистично презареждане и почивка на екипажа, съобщи южнокорейският флот.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет и южнокорейският му колега преди това посетиха строго охраняваната демилитаризирана зона по границата със Северна Корея.

Междувременно южнокорейското Министерство на отбраната осъди вчерашното изстрелване от Пхенян на балистична ракета към морето, източно от севернокорейския бряг, и призова съседната си комунистическа страна да спре да ескалира напрежението със Сеул.

Американската армия заяви, че изстрелването на балистичната ракета не представлява непосредствена заплаха за САЩ или неговите съюзници, но подчертава "дестабилизиращите действия" на Пхенян.

"Ние сме наясно с изстрелването на ракетата и провеждаме консултации с нашите съюзници и партньори", заявиха американските военни в изявление и добавиха, че САЩ остават готови да защитават себе си и съюзниците си в региона.

Към 07:10 на 08.11.2025 Новините от днес

