Инициативата на президента "Подкрепи една мечта" ще окаже финансова помощ за образование на 23 младежи

Таня Тодорова
Сградата на Президентството. Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
08.11.2025 08:29
Еднократна финансова помощ за образование в рамките на инициативата на президента Румен Радев "Подкрепи една мечта" ще получат 15 студенти в първи курс и осем отлични ученици в 12-и клас. Тази есен стипендията за студентите е в размер на 5000 лева, а за учениците – 2517 лева. Това съобщават от прессекретариата на държавния глава.

По-голямата част от студентите са избрали да учат в специалности, които ще ги подготвят за професионална реализация в социалната сфера. Сред предпочитаните от тях специалности са социална педагогика и социални дейности. Първокурсниците от президентската инициатива тази година ще учат и право, икономическа социология и психология, хотелиерство и ресторантьорство, филология и философия. 

Миналата година Инициативата на президента "Подкрепи една мечта" оказа еднократна финансова помощ за образование на 17 студенти в първи курс и четирима отлични ученици в 12-и клас. Тогава стипендията за студентите беше в размер на 4340 лева, а за учениците – 2500.

Инициативата е насочена към младежите, настанени в социални услуги за резидентна грижа или приемни семейства. В подкрепа на тяхната мотивация за учене Администрацията на президента отпуска еднократна стипендия за студентите в първи курс и за отличните ученици в 12-и клас. Средствата за еднократната финансова помощ за студенти и ученици се набират по време на дарителска кампания, която президентската администрация организира ежегодно. 

 

