Христо Бонински
Елче и Реал Сосиедад не се победиха в мач от 12-ия кръг на испанската Ла Лига
Снимка: AP Photo/Joan Monfort
Елче,  
08.11.2025 07:56
 (БТА)

Серията от мачове без победа за Елче се удължи на пет мача, след като попадение на Микел Оярсабал от дузпа късно в мача донесе равенството на Реал Сосиедад - 1:1. Баският тим пък продължава да е без загуба при гостуванията си през сезона в Ла Лига.

Рафа Мир пропусна две положения за новака Елче още в първия четвърт част на мача. Алваро Родригес изведе Елче напред в резултата в 57-ата минута след асистенция на Алваро Нунес. Това бе първият му гол за сезона, като той засече центриране и вкара топката под гредата.

Реал Сосиедад обаче наложи натиск до края на мача, като нарушение на Давид Афенгрубер срещу Умар Садик доведе до дузпа, а Оярсабал бе безпогрешен.

Елче е на девета позиция в класирането с 15 точки, докато Реал Сосиедад е на 14-о място с 13. 

Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Елче - Реал Сосиедад - 1:1

днес:
Жирона - Алавес
Севиля - Осасуна
Атлетико Мадрид - Леванте
Еспаньол - Виляреал

утре:
Атлетик Билбао - Овиедо
Райо Валекано - Реал Мадрид
Майорка - Хетафе
Валенсия - Бетис
Селта Виго - Барселона

В класирането води отборът на Реал Мадрид с 30 томки пред Барселона с 25, Виляреал е на трета позиция с 23, следват Атлетико Мадрид с 22, Бетис с 19, Еспаньол с 18, Хетафе със 17 и други.

/ХБ/

Към 08:45 на 08.11.2025 Новините от днес

