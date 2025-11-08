Елче и Реал Сосиедад не се победиха в мач от 12-ия кръг на испанската Ла Лига

Серията от мачове без победа за Елче се удължи на пет мача, след като попадение на Микел Оярсабал от дузпа късно в мача донесе равенството на Реал Сосиедад - 1:1. Баският тим пък продължава да е без загуба при гостуванията си през сезона в Ла Лига.

Рафа Мир пропусна две положения за новака Елче още в първия четвърт част на мача. Алваро Родригес изведе Елче напред в резултата в 57-ата минута след асистенция на Алваро Нунес. Това бе първият му гол за сезона, като той засече центриране и вкара топката под гредата.

Реал Сосиедад обаче наложи натиск до края на мача, като нарушение на Давид Афенгрубер срещу Умар Садик доведе до дузпа, а Оярсабал бе безпогрешен.

Елче е на девета позиция в класирането с 15 точки, докато Реал Сосиедад е на 14-о място с 13.

Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Елче - Реал Сосиедад - 1:1 днес: Жирона - Алавес Севиля - Осасуна Атлетико Мадрид - Леванте Еспаньол - Виляреал утре: Атлетик Билбао - Овиедо Райо Валекано - Реал Мадрид Майорка - Хетафе Валенсия - Бетис Селта Виго - Барселона В класирането води отборът на Реал Мадрид с 30 томки пред Барселона с 25, Виляреал е на трета позиция с 23, следват Атлетико Мадрид с 22, Бетис с 19, Еспаньол с 18, Хетафе със 17 и други.