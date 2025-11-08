Нулеви равенства в ранните мачове в италианската Серия А

site.btaНулеви равенства в ранните мачове в италианската Серия А
Комо завърши наравно 0:0 у дома с Каляри в мач от 11-ия кръг на италианското първенство по футбол.
Защитникът на гостите Алекс Вале отбеляза в 19-ата минута, но голът му беше отменен поради засада след проверка с ВАР.
Комо е седми в класирането на Серия А с 18 точки. Каляри е 14-ти с 10 точки.
Другият мач от деня, между Лече и Верона, също завърши при нулево реми. Верона е на предпоследно място и все още няма победа през този сезон. Лече е 15-и с 10 точки.
Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:
Комо - Каляри - 0:0
Лече - Верона - 0:0
по-късно днес:
Ювентус - Торино
Парма - Милан
от петък
Пиза - Кремонезе - 1:0
утре:
Аталанта - Сасуоло
Болоня - Наполи
Дженоа - Фиорентина
Рома - Удинезе
Интер Милано - Лацио
В класирането води отборът на Наполи с 22 точки, пред Интер, Милан и Рома с по 21, Болоня, Ювентус и Комо са с по 18, Лацио и Удинезе по 15 и други.
