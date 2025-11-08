Подробно търсене

Нулеви равенства в ранните мачове в италианската Серия А

Мирослав Димитров
Нулеви равенства в ранните мачове в италианската Серия А
Нулеви равенства в ранните мачове в италианската Серия А
Giovanni Evangelista/LaPresse via AP
Рим,  
08.11.2025 18:42
 (БТА)

Комо завърши наравно 0:0 у дома с Каляри в мач от 11-ия кръг на италианското първенство по футбол.

Защитникът на гостите Алекс Вале отбеляза в 19-ата минута, но голът му беше отменен поради засада след проверка с ВАР.

Комо е седми в класирането на Серия А с 18 точки. Каляри е 14-ти с 10 точки.

Другият мач от деня, между Лече и Верона, също завърши при нулево реми. Верона е на предпоследно място и все още няма победа през този сезон. Лече е 15-и с 10 точки.

Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:
Комо - Каляри - 0:0
Лече - Верона - 0:0

по-късно днес:
Ювентус - Торино
Парма - Милан

от петък
Пиза - Кремонезе - 1:0

утре:
Аталанта - Сасуоло
Болоня - Наполи
Дженоа - Фиорентина
Рома - Удинезе
Интер Милано - Лацио

В класирането води отборът на Наполи с 22 точки, пред Интер, Милан и Рома с по 21, Болоня, Ювентус и Комо са с по 18, Лацио и Удинезе по 15 и други. 

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:29 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация