Нулеви равенства в ранните мачове в италианската Серия А

Комо завърши наравно 0:0 у дома с Каляри в мач от 11-ия кръг на италианското първенство по футбол.

Защитникът на гостите Алекс Вале отбеляза в 19-ата минута, но голът му беше отменен поради засада след проверка с ВАР.

Комо е седми в класирането на Серия А с 18 точки. Каляри е 14-ти с 10 точки.

Другият мач от деня, между Лече и Верона, също завърши при нулево реми. Верона е на предпоследно място и все още няма победа през този сезон. Лече е 15-и с 10 точки.

Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:

Комо - Каляри - 0:0

Лече - Верона - 0:0

по-късно днес:

Ювентус - Торино

Парма - Милан

от петък

Пиза - Кремонезе - 1:0

утре:

Аталанта - Сасуоло

Болоня - Наполи

Дженоа - Фиорентина

Рома - Удинезе

Интер Милано - Лацио

В класирането води отборът на Наполи с 22 точки, пред Интер, Милан и Рома с по 21, Болоня, Ювентус и Комо са с по 18, Лацио и Удинезе по 15 и други.