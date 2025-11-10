Подробно търсене

Интер Милано победи Лацио и изскочи на върха в Серия А

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Luca Bruno
Милано,  
10.11.2025 07:20
 (БТА)

Отборът на Интер Милано победи Лацио с 2:0 в последния мач от 11-ия кръг на италианската Серия А. Така "нерадзурите" излязоха на първо място в класирането, като се изравниха по точки с временния лидер Рома, но имат по-добра голова разлика.

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес даде тон за успеха срещу "орлите" с гол още в третата минута след асистенция на Алесандро Бастони. След около час игра Анж Бони направи преднината на тима на Киву комфортна - 2:0. До края на мача и Пьотр Желински се разписа за тима от Милано, но попадението не бе зачетено заради игра с ръка на Димарко.

За Лацио пропуски в мача направиха Мануел Аканжи и Матео Гендузи. Интер постигна 11 победи в последните си 12 мача във всички турнири. Лацио остана на девета позиция в подреждането. 

Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:

Аталанта - Сасуоло - 0:3
Болоня - Наполи - 2:0
Дженоа - Фиорентина - 2:2
Рома - Удинезе - 2:0
Интер Милано - Лацио - 2:0

от събота:
Комо - Каляри - 0:0
Лече - Верона - 0:0
Ювентус - Торино - 0:0
Парма - Милан   - 2:2

от петък
Пиза - Кремонезе - 1:0

В класирането начело е Интер Милано с 24 точки пред Рома със същия актив, следвани от отборите на Милан и Наполи с по 22 точки, пред Болоня с 21, Ювентус с 19, Комо е със 17, Сасуоло с 16, Лацио и Удинезе по 15 и други. 

/ХБ/

09.11.2025 18:21

Болоня победи Наполи, Дженоа и Фиорентина завършиха наравно в треньорските дебюти на Де Роси и Ваноли

Болоня победи Наполи с 2:0 у дома в среща от 11-ия кръг на Серия А. Тийс Далинга и Джон Лукуми вкараха попаденията за домакините. В 8-ата минута титулярният вратар на Болоня Лукаш Скорупски се контузи, а 17-годишният Масимо Песина влезе на негово
09.11.2025 15:28

Сасуоло нанесе тежка загуба на Аталанта при гостуването в Серия А

Отборът на Сасуоло постигна категорична победа над Аталанта в Бергамо с 3:0 в ранния неделен мач от 11-ия кръг на италианската Серия А. В 29-ата минута Доменико Берарди откри за гостите от дузпа, която бе отсъдена за нарушение срещу Марко
09.11.2025 07:50

Милан загуби точки срещу Парма в мач от Серия А

Отборът на Милан стигна само до равенство 2:2 при гостуването си на Парма в среща от 11-ия кръг на италианската Серия А. "Росонерите" държаха дълго време мача в ръцете си, като до 25-ата минута имаха надежден аванс от 2:0. Алексис Самемакерс откри
08.11.2025 21:17

Ювентус и Торино завършиха без голове в градското дерби

Ювентус и Торино завършиха наравно 0:0 в градското дерби от 11-ия кръг на Серия А.  Юве записа второ реми тази седмица под ръководството на новия  старши треньор Лучано Спалети след 1:1 със Спортинг Лисабон в Шампионска лига, докато за Торино
08.11.2025 18:42

Нулеви равенства в ранните мачове в италианската Серия А

Комо завърши наравно 0:0 у дома с Каляри в мач от 11-ия кръг на италианското първенство по футбол. Защитникът на гостите Алекс Вале отбеляза в 19-ата минута, но голът му беше отменен поради засада след проверка с ВАР. Комо е седми в класирането на
08.11.2025 08:20

Пиза се наложи над Кремонезе за първия успех на тима в италианския елит от 34 години насам

Отборът на Пиза победи Кремонезе с 1:0 в мач от 11-ия кръг на италианската Серия А. Това е първа победа на тима за сезона, както и първи успех в италианския елит от 34 години насам. В герой за домакините се превърна Идриса Туре, който вкара

