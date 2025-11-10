Интер Милано победи Лацио и изскочи на върха в Серия А

Отборът на Интер Милано победи Лацио с 2:0 в последния мач от 11-ия кръг на италианската Серия А. Така "нерадзурите" излязоха на първо място в класирането, като се изравниха по точки с временния лидер Рома, но имат по-добра голова разлика.

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес даде тон за успеха срещу "орлите" с гол още в третата минута след асистенция на Алесандро Бастони. След около час игра Анж Бони направи преднината на тима на Киву комфортна - 2:0. До края на мача и Пьотр Желински се разписа за тима от Милано, но попадението не бе зачетено заради игра с ръка на Димарко.

За Лацио пропуски в мача направиха Мануел Аканжи и Матео Гендузи. Интер постигна 11 победи в последните си 12 мача във всички турнири. Лацио остана на девета позиция в подреждането.

Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:

Аталанта - Сасуоло - 0:3 Болоня - Наполи - 2:0 Дженоа - Фиорентина - 2:2 Рома - Удинезе - 2:0 Интер Милано - Лацио - 2:0 от събота: Комо - Каляри - 0:0 Лече - Верона - 0:0 Ювентус - Торино - 0:0 Парма - Милан - 2:2 от петък Пиза - Кремонезе - 1:0 В класирането начело е Интер Милано с 24 точки пред Рома със същия актив, следвани от отборите на Милан и Наполи с по 22 точки, пред Болоня с 21, Ювентус с 19, Комо е със 17, Сасуоло с 16, Лацио и Удинезе по 15 и други.