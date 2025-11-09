Милан загуби точки срещу Парма в мач от Серия А

Отборът на Милан стигна само до равенство 2:2 при гостуването си на Парма в среща от 11-ия кръг на италианската Серия А.

"Росонерите" държаха дълго време мача в ръцете си, като до 25-ата минута имаха надежден аванс от 2:0. Алексис Самемакерс откри за тима от Милано в 12-ата минута, а португалският нападател Рафаел Леао покачи от дузпа в средата на първата част.

Парма се върна в мача в добавеното време на първата част, когато Адриен Бернабе намали резултата. Малко след час игра Енрико Дел Прато изравни за 2:2 след асистенция на швейцарския защитник Саша Бричги. В края на мача и двата тима имаха възможност за победа, като първо удар на Матео Пелегрино от Парма срещна гредата, а след това пропуска направи Салемарекс от гостите.

Милан продължава да няма загуба в 11 мача от първенството, но пропусна възможността поне временно да се изкачи на първо място в класирането, като в момента е в равни точки с Наполи, но тимът от Неапол, градският съперник Интер и Рома играят мачовете си днес. Парма е точно над зоната на изпадащите тимове - на 17-о място с 8 точки.



Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:

днес: Аталанта - Сасуоло Болоня - Наполи Дженоа - Фиорентина Рома - Удинезе Интер Милано - Лацио от събота: Комо - Каляри - 0:0 Лече - Верона - 0:0 Ювентус - Торино - 0:0 Парма - Милан - 2:2 от петък Пиза - Кремонезе - 1:0 В класирането водят отборите на Наполи и Милан с по 22 точки, пред Интер и Рома с по 21, Ювентус с 19, Болоня 18, Комо е със 17, Лацио и Удинезе по 15 и други.