Милан загуби точки срещу Парма в мач от Серия А

Христо Бонински
Снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Парма,  
09.11.2025 07:50
 (БТА)

Отборът на Милан стигна само до равенство 2:2 при гостуването си на Парма в среща от 11-ия кръг на италианската Серия А.

"Росонерите" държаха дълго време мача в ръцете си, като до 25-ата минута имаха надежден аванс от 2:0. Алексис Самемакерс откри за тима от Милано в 12-ата минута, а португалският нападател Рафаел Леао покачи от дузпа в средата на първата част.

Парма се върна в мача в добавеното време на първата част, когато Адриен Бернабе намали резултата. Малко след час игра Енрико Дел Прато изравни за 2:2 след асистенция на швейцарския защитник Саша Бричги. В края на мача и двата тима имаха възможност за победа, като първо удар на Матео Пелегрино от Парма срещна гредата, а след това пропуска направи Салемарекс от гостите.

Милан продължава да няма загуба в 11 мача от първенството, но пропусна възможността поне временно да се изкачи на първо място в класирането, като в момента е в равни точки с Наполи, но тимът от Неапол, градският съперник Интер и Рома играят мачовете си днес. Парма е точно над зоната на изпадащите тимове - на 17-о място с 8 точки. 


Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:

днес:
Аталанта - Сасуоло
Болоня - Наполи
Дженоа - Фиорентина
Рома - Удинезе
Интер Милано - Лацио

от събота:
Комо - Каляри - 0:0
Лече - Верона - 0:0
Ювентус - Торино - 0:0
Парма - Милан   - 2:2

от петък
Пиза - Кремонезе - 1:0

В класирането водят отборите на Наполи и Милан с по 22 точки, пред Интер и Рома с по 21, Ювентус с 19, Болоня 18, Комо е със 17, Лацио и Удинезе по 15 и други. 

/ХБ/

В допълнение

