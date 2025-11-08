Ювентус и Торино завършиха без голове в градското дерби

Ювентус и Торино завършиха наравно 0:0 в градското дерби от 11-ия кръг на Серия А.

Юве записа второ реми тази седмица под ръководството на новия старши треньор Лучано Спалети след 1:1 със Спортинг Лисабон в Шампионска лига, докато за Торино равенството е трето поредно в шампионата на Италия.

В двубоя на "Алианц Стейдиъм" символичните гости от ФК Торино имаха отлични шансове да спечелят през второто полувреме, но великолепни намеси на вратаря Ди Грегорио спасиха Юве от поражение. Особено впечатляваща бе намесата на Де Грегорио след удар на резервата Че Адамс по земя, като стражът извади топката с една ръка.

Юве също имаше своите ситуации за гол, но удари на Джонатан Дейвид и Уест Маккени бяха спасени от вратаря на гостите Палеари.

Ювентус е пети в класирането с 19 точки, докато Торино, който няма победа срещу градския съперник вече 21 поредни мача, се намира на 11-о място с 14 точки.



Срещи от 11-ия кръг на италианското футболно първенство:

Комо - Каляри - 0:0

Лече - Верона - 0:0

Ювентус - Торино - 0:0

по-късно днес:

Парма - Милан

от петък

Пиза - Кремонезе - 1:0

утре:

Аталанта - Сасуоло

Болоня - Наполи

Дженоа - Фиорентина

Рома - Удинезе

Интер Милано - Лацио

В класирането води отборът на Наполи с 22 точки, пред Интер, Милан и Рома с по 21, Ювентус с 19, Болоня 18, Комо е със 17, Лацио и Удинезе по 15 и други.