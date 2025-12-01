Владимир Путин посети един от пунктовете на управление на руските сили в Украйна, съобщи Кремъл

Руският президент Владимир Путин посети един от пунктовете на управление на Обединена групировка войски в Украйна, където му бе докладвано за превземането на град Покровск, наричан в Русия със съветското си име Красноармейск, и на град Волчанск, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"На 30 ноември вечерта върховният главнокомандващ, президентът на Русия Владимир Путин посети един от командните пунктове на Обединената групировка войски. По време на работата си той изслуша докладите на началника на Генералния щаб (Валерий) Герасимов, командващия войските на групата "Център" (Валерий) Солодчук и командващия войските на групата "Изток" (Андрей) Иванов", каза Песков.

Путин също така е изслушал доклад за началото на операцията за завземане на град Гуляйполе в Запорожка област.

Песков отбеляза, че Путин е благодарил на командирите и войниците за успешните бойни действия и е поставил задачи за снабдяването на войските с всичко необходимо за зимата.

На 20 ноември Путин посети един от командните пунктове на войсковата групировка "Запад".