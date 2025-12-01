Подробно търсене

Владимир Путин посети един от пунктовете на управление на руските сили в Украйна, съобщи Кремъл

Николай Велев
Владимир Путин посети един от пунктовете на управление на руските сили в Украйна, съобщи Кремъл
Владимир Путин посети един от пунктовете на управление на руските сили в Украйна, съобщи Кремъл
Владимир Путин по време на посещение от командните пунктове на войскова групировка "Запад" на 20 ноември 2025 г. Снимка: Пресслужбата на Кремъл чрез АП
Москва,  
01.12.2025 22:27
 (БТА)
Етикети

Руският президент Владимир Путин посети един от пунктовете на управление на Обединена групировка войски в Украйна, където му бе докладвано за превземането на град Покровск, наричан в Русия със съветското си име Красноармейск, и на град Волчанск, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"На 30 ноември вечерта върховният главнокомандващ, президентът на Русия Владимир Путин посети един от командните пунктове на Обединената групировка войски. По време на работата си той изслуша докладите на началника на Генералния щаб (Валерий) Герасимов, командващия войските на групата "Център" (Валерий) Солодчук и командващия войските на групата "Изток" (Андрей) Иванов", каза Песков.

Путин също така е изслушал доклад за началото на операцията за завземане на град Гуляйполе в Запорожка област.

Песков отбеляза, че Путин е благодарил на командирите и войниците за успешните бойни действия и е поставил задачи за снабдяването на войските с всичко необходимо за зимата.

На 20 ноември Путин посети един от командните пунктове на войсковата групировка "Запад". 

/ДИ/

Свързани новини

29.11.2025 05:25

Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал въпреки руските твърдения, заяви Киев

Украинските сили бранят позициите си и преследват диверсионните групи в североизточния град Купянск въпреки изявленията на Москва, че войските ѝ го контролират напълно, съобщи главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от
27.11.2025 19:41

Путин каза, че руската армия е обкръжила Покровск; Киев съобщи за ожесточени сражения в града

Руските въоръжени сили са обкръжили украинския град Покровск и контролират 70% от територията му, заяви президентът Владимир Путин, но главнокомандващият украинските сили Олександър Сирски каза, че украинските сили оказват силна съпротива и в центъра на града се водят ожесточени сражения, предаде Ройтерс.
20.11.2025 21:49

Путин бе информиран от висши военни, че украинският град Купянск в Харковска област е превзет от руските сили

Кремъл днес обяви, че Русият президент Владимир Путин е посетил команден пункт на руската войскова групировка „Запад“, където се е срещнал с началника на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов и други висши военни, предадоха Ройтерс и ТАСС.
07.11.2025 12:21

Защо Русия се бори толкова упорито за стратегическия украински град Покровск?

Руските сили напредват в източния украински град Покровск, като унищожават притиснатите украински военни формирования и отблъскват украинските опити да пробият обкръжението, съобщи в понеделник руското министерство на отбраната. Украинският
29.10.2025 16:14

Путин: Всички руски сили напредват в Украйна, сега си гарантираме дългосрочна сигурност

Руските сили напредват по всички фронтове в Украйна, обяви днес руският президент Владимир Путин при посешението си в Централната военна болница "П. В. Мандрика" в руската столица Москва, където се срещна с ранени военнослужещи, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:03 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация