Северна Македония и Албания с два нови проекта по програмата за трансгранично сътрудничество на ЕС

Два нови трансгранични проекта между Република Северна Македония и Албания бяха представени днес в Охрид, съобщават от Министерството за местно самоуправление в Скопие.

Обща стойност на двата проекта, които се осъществяват по линия на програмата на ЕС за трансгранично сътрудничество, е 1 629 204 евро, като Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония осигурява 15 процента национално съфинансиране.

Първият проект „Доброволци в действие за човешка безопасност и опазване на природата" е в рамките на тематичен приоритет 1 от програмата за трансгранично сътрудничество между Северна Македония и Албания – Опазване на околната среда и повишаване на устойчивостта на региона.

Вторият, проектът „Крушево и Елбасан – пътешествие през природата и приключенията“, е в рамките на тематичен приоритет 2 – Развитие на устойчив туризъм и опазване на природното и културно наследство.

Подписано е било и споразумението за техническа помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество с Албания в размер на 500 000 евро, съобщават от Министерството на местното самоуправление.

Стартът на двата нови проекта е бил даден в присъствието на посланика на ЕС в Северна Македония Михалис Рокас, министъра на местното самоуправление на Северна Македония Златко Перински, генералния директор на Държавната агенция за стратегическо програмиране и координация Еридана Кано, кмета на община Охрид Кирил Пецаков и Нико Конески – кмет на община Крушево, съобщават от делегацията на ЕС в Скопие.

Програмата на ЕС за трансгранично сътрудничество Северна Македония – Албания е една от петте програми, в които Северна Македония участва със своите съседни държави. Тази програма има за цел да подобри трансграничното сътрудничество и да насърчи регионалното развитие.

Пакетът, финансиран от ЕС в размер на около 12 милиона евро е предназначен да подкрепя проекти, които насърчават икономическия растеж, екологичната устойчивост и социалната интеграция в двете страни. Чрез инвестиране в стратегически партньорства и проекти, ръководени от общността, тази финансова помощ има за цел да доведе до трансформативна промяна, да улесни постигането на споделени цели и да задълбочи връзките между съседните общности.