Изложба "Духовни откровения" на художничката и поетеса Аннаел откриха в плевенската художествена галерия "Илия Бешков"

Изложба "Духовни откровения" на художничката и поетеса Аннаел (Анелия Павлова) беше открита в плевенската художествена галерия "Илия Бешков".

Изложбата показва картини в дигитално масло. Две от най-големите по размер платна изобразяват Архангел Михаил, побеждаващ змея.

Изложбата и авторката представи журналистът и член на Сдружение "Духът на Плевен" Даниела Дочева. Тя каза, че в навечерието на Рождество Христово плевенската публика има възможност да види живите образи на Аннаел, както самата тя нарича своите платна. В тях са вплетени нейните вярвания, цялото нейно разбиране за естетика и смисъл на човешкото съществувание.

Дочева добави, че Аннаел има своя собствена графична техника с прозрачен рисунък. Тя рисува под звуците на класическа музика и се вдъхновява от композитори, които са от Ренесанса и Барока до постмодерни такива, като това ясно личи в нейните платна.

Авторката е завършила Художествената академия в класа на проф. Румен Скорчев. Тя повече от 30 години живее и твори в Австралия.

На откриването присъстваха директорът на галерията Цвета Евлогиева-Кацарова, проф. Димитър Чолаков, който също представи своя изложба в Плевен през ноември, художници и почитатели на изкуството. Специален гост беше цигуларят Мичо Димитров, който откри събитието със свои изпълнения.

Експозиция може да бъде разгледана до края на декември. Тя се реализира с партньорството на Художествена галерия "Илия Бешков" и на Сдружение "Духът на Плевен".