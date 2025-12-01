Подробно търсене

Николай Велев
САЩ гледат "много оптимистично" на изгледите за постигане на споразумение за край на войната в Украйна, заяви Белият дом
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит дава редовен брифинг, 1 декември 2025 г. Снимка: АП/Евън Вучи
Вашингтон ,  
01.12.2025 21:55
 (БТА)
Правителството на американският президент Доналд Тръмп гледа "много оптимистично" на перспективите за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит. 

Тази позиция бе изразена след вчерашните разговори между украински и американски официални лица във Флорида. 

Украинската делегация бе оглавявана от секретаря на Съвета по национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, а американската - от държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Американският президент Доналд Тръмп каза след консултациите, че има "добри шансове" за споразумение за прекратяване на войната.

"Правителството много оптимистично усещане", отбеляза Левит. "Вчера [...] те проведоха много добри разговори с украинци във Флорида", добави говорителката на Белия дом.

 

/ДИ/

01.12.2025 18:46

ЕС и САЩ трябва да споделят обща визия за справедлив мир в Украйна, заяви италианският премиер Мелони

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че е важно Европейският съюз и САЩ да имат сходство на възгледите относно постигането на справедлив и траен мир в Украйна, предаде Ройтерс.
01.12.2025 17:13

Усилията за постигане на мир в Украйна може да достигнат решаваща фаза тази седмица, заяви Кая Калас

Усилията за прекратяване на войната в Украйна може да навлязат в решаваща фаза след новия кръг преговори между САЩ и Украйна през уикенда, заяви днес ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от ДПА.
30.11.2025 23:41

Преговорите между делегации на САЩ и Украйна са били продуктивни, но има още много работа за вършене, заяви Марко Рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че преговорите с украинската делегация, които се проведоха в американския щат Флорида, са били продуктивни, но остава още много работа за вършене по постигането на споразумение за мир между Киев и
27.11.2025 21:34

Украинска и американска делегация ще се срещнат, за да обсъдят формулата за мира и сигурността, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че делегация от страната му и такава от САЩ ще се срещнат тези дни, за да обсъдят формулата, обсъдена в Женева, за да се стигне до мир и да се предоставят гаранции за сигурност на Киев, предаде

