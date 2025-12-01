САЩ гледат "много оптимистично" на изгледите за постигане на споразумение за край на войната в Украйна, заяви Белият дом

Правителството на американският президент Доналд Тръмп гледа "много оптимистично" на перспективите за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Тази позиция бе изразена след вчерашните разговори между украински и американски официални лица във Флорида.

Украинската делегация бе оглавявана от секретаря на Съвета по национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, а американската - от държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Американският президент Доналд Тръмп каза след консултациите, че има "добри шансове" за споразумение за прекратяване на войната.

"Правителството много оптимистично усещане", отбеляза Левит. "Вчера [...] те проведоха много добри разговори с украинци във Флорида", добави говорителката на Белия дом.