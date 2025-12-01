Без напрежение премина протестът в Благоевград срещу бюджета за 2026 година, организиран от студенти в града

Без напрежение премина протестът в Благоевград, който се проведе тази вечер на централния площад в града срещу проектобюджета за 2026 г. Проявата бе организиран от студентите в Американския университет в България Васил Цанев, Никола Кателиев и Христо Караманолев, а преди началото от Община Благоевград съобщиха за БТА, че в уведомлението до тях е посочена като цел на събитието изразяване на мирна гражданска позиция и солидарност с националните протести, свързани с проектобюджета за следващата година.

Близо час преди официално обявеното начало на протеста – 19:00 часа, на централния площад в града започнаха да се събират хора, които носеха плакати с надписи: „Стига кражби и лъжи“, „Младите не са глупави“, „Върнете бюджета от нула! Имате 3 седмици!“, "За децата капачки, за олигарсите кюлчета и пачки", "Слаб 2 за комуникация, реформи и визия" и други. Няколкостотин човека събра протестът на площада пред сградата на общинската администрация. По време на протеста течеше и подписка в подкрепа на инициатива "Спаси заплатата ти! "Против" вдигане на данъците и осигуровките с Бюджет 2026".

В началото на протеста тримата младежи посочиха, че изразеното тази вечер недоволство е изцяло студентска инициатива и нито една политическа партия не участва в него. Сред протестиращите имаше хора на различни възрасти. Трибагреници развяваха деца, дошли със своите родители.

На протеста събралите се хора скандираха „Оставка“, „Мафия“ и „Революция“. Деца от импровизираната сцена пред общинската администрация изпяха химна на България заедно с множеството на площада. По време на проявата бе запазен мирният ѝ характер, за което призоваха още в началото организаторите. В края на протеста младежите, които организираха днешната проява, обявиха, че такъв ще има и в сряда, 3 декември.