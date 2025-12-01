Протест срещу статуквото в България за кратко затвори за движение главната улица във Велико Търново, а част от водачите на автомобилите подкрепиха протестиращите, свирейки с клаксоните си.

На протеста пред Съдебната палата в центъра на града, организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България", се чуваха скандирания „Оставка!“, „Пеевски – позор, Борисов за затвор!“ и „Мутри, вън“. „Това, което се случва в нашата държава, вече не се търпи“, каза пред събралото се множество главният организатор Елена Димитрова. „Не може да правите това на нас и на нашите деца! Не може да има парламентарни комисии, които заседават 26 секунди“, добави тя. Според Димитрова всички са виновни за това статукво, защото трябва да се гласува. Демокрацията работи през гласуване и трябва да внимаваме след това какво се случва и дали тези, които сме изпратили в парламента, си вършат добре работата, каза още тя.

Сред протестиращите бе също народният представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" Людмила Илиева, председателят на Общинския съвет в Лясковец Сергей Добрев, кметът на великотърновското село Леденик Антон Кръстев, общински съветници от Велико Търново, бивши депутати и общински съветници.

Накрая протестиращите преминаха с мирно шествие по главната улица.