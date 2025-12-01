Подробно търсене

Николай Велев
Метеоролозите в САЩ очакват силни снеговалежи, които ще засегнат 16 милиона американци
Човек бяга по път край езерото Мичиган в Чикаго, 29 ноември 2025 г. Снимка:/Kiichiro Sato
01.12.2025 21:44
Студена въздушна вълна от Канада се очаква днес да предизвика силни снеговалежи и да се образува снежна покривка от около 30 см в район от Мичиган до централната част на Нова Англия, като влошените метеорологични условия ще засегнат 16 милиона американци, предаде Ройтерс, като се позова на метеорологичните служби.

Бурята, която в понеделник сутринта предизвика по-слаби снеговалежи от Айова до Канзас, ще се засили, докато се придвижва на изток, заяви метеорологът Рич Ото от Националната метеорологична служба на САЩ.

Очаква се тази нощ зимните метеорологични условия в Централните равнини, Средния Запад и Североизтока да се влошат още повече.

Възможно е да няма снеговалежи в някои райони на изток от магистрала 95 - основен коридор в посока север-юг по протежение на Атлантическото крайбрежие. Жителите на Вашингтон, Филаделфия и Бостън обаче могат да очакват дъжд и леден дъжд, предупреди Ото.

В събота Айова, Индиана, Илинойс и някои райони на Средния Запад бяха връхлетени от зимна буря и образувалата се 30-сантиметрова снежна покривка блокира пътния трафик.

Полицията в Индиана съобщи, че в събота слабата видимост и заледените пътища са допринесли за верижна катастрофа с 50 автомобила на магистрала 70 в град Тера Хоут.

Властите в Чикаго заявиха, че през почивните дни в града се е образувала снежна покривка с дебелина около 25 см. Тази седмица обаче в Чикаго не се очакват нови снеговалежи.

Свързани новини

05.03.2025 20:24

Силни бури в САЩ взеха най-малко 2 жертви и създадоха опасности от пожароопасно време до снежни вихрушки, бурни ветрове и среднощни торнада

Силни бури в САЩ взеха най-малко 2 жертви в щата Мисисипи, събориха покривите на жилищна сграда и старчески дом в малък град в щата Оклахома и донесоха опасности за още окръзи в цялата страна, предизвикани от вчерашните екстремни метеорологични условия с голям радиус на действие, съобщи Асошиейтед прес.
20.02.2025 03:21

Източно крайбрежие на САЩ беше засегнато от нова буря, температурите на други места падат

Властите призоваха снощи хората да не излизат по пътищата в части от Вирджиния и Северна Каролина, където бурята изсипа обилен сняг и предизвика стотици инциденти на места, които не са свикнали с подобен климат, предаде Асошиейтед прес.

