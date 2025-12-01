Метеоролозите в САЩ очакват силни снеговалежи, които ще засегнат 16 милиона американци

Студена въздушна вълна от Канада се очаква днес да предизвика силни снеговалежи и да се образува снежна покривка от около 30 см в район от Мичиган до централната част на Нова Англия, като влошените метеорологични условия ще засегнат 16 милиона американци, предаде Ройтерс, като се позова на метеорологичните служби.

Бурята, която в понеделник сутринта предизвика по-слаби снеговалежи от Айова до Канзас, ще се засили, докато се придвижва на изток, заяви метеорологът Рич Ото от Националната метеорологична служба на САЩ.

Очаква се тази нощ зимните метеорологични условия в Централните равнини, Средния Запад и Североизтока да се влошат още повече.

Възможно е да няма снеговалежи в някои райони на изток от магистрала 95 - основен коридор в посока север-юг по протежение на Атлантическото крайбрежие. Жителите на Вашингтон, Филаделфия и Бостън обаче могат да очакват дъжд и леден дъжд, предупреди Ото.

В събота Айова, Индиана, Илинойс и някои райони на Средния Запад бяха връхлетени от зимна буря и образувалата се 30-сантиметрова снежна покривка блокира пътния трафик.

Полицията в Индиана съобщи, че в събота слабата видимост и заледените пътища са допринесли за верижна катастрофа с 50 автомобила на магистрала 70 в град Тера Хоут.

Властите в Чикаго заявиха, че през почивните дни в града се е образувала снежна покривка с дебелина около 25 см. Тази седмица обаче в Чикаго не се очакват нови снеговалежи.