Германия и Полша планират догодина да сключат пакт за отбранително сътрудничество, заяви Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Германия и Полша работят за сключване догодина на пакт за отбранително сътрудничество, предаде Ройтерс.

"Дадохме насоки на нашите министри да изготвят споразумение за сътрудничество в областта на отбраната. Желаем да го финализираме догодина, когато отбелязваме важна годишнина в двустранните ни отношения", посочи Мерц. Той визираше 35-тата годишнина от сключването на полско-германския Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1991 г.

По време на разговорите между двамата лидери бе засегнат и въпросът за предоставяне на помощ за оцелелите жертви на нацистката окупация на Полша през Втората световна война, добавя ДПА.

"Побързайте, ако наистина искате да направите този жест", каза Туск след срещата си с Мерц. Полският премиер отбеляза, че броят на оцелелите жертви на нацистката окупация на страната постоянно намалява.

Когато през юли 2024 г. тогавашният канцлер Олаф Шолц обеща такава подкрепа, все още бяха живи около 60 000 жертви на нацистите, сочат данни на Фондация за германско-полско помирение. Към днешна дата обаче са останали едва около 50 000 души.

"Ако скоро не получим ясно и бързо обяснение, аз ще обмисля решението догодина Полша да покрие тези нужди със свои собствени ресурси", отбеляза Туск.

Справянето с последиците от германската окупация на Полша по време на Втората световна война е тема, която трайно засяга отношенията между двете страни. Полша продължава да настоява за репарации в размер на трилиони евро за щетите, които нацистка Германия ѝ е нанесла. Този въпрос за последно бе повдигнат през септември, когато полският президент Карол Навроцки направи първата си държавна визита в Берлин.