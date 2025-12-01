Подробно търсене

ОБНОВЕНА Германия и Полша планират догодина да сключат пакт за отбранително сътрудничество, заяви Фридрих Мерц

Николай Джамбазов, Николай Велев
Германия и Полша планират догодина да сключат пакт за отбранително сътрудничество, заяви Фридрих Мерц
Германия и Полша планират догодина да сключат пакт за отбранително сътрудничество, заяви Фридрих Мерц
Германският канцлер Фридрих Мерц посреща днес полския премиер Доналд Туск в Берлин. Снимка: AP/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
01.12.2025 18:10 | ОБНОВЕНА 01.12.2025 20:19
 (БТА)

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Германия и Полша работят за сключване догодина на пакт за отбранително сътрудничество, предаде Ройтерс.

"Дадохме насоки на нашите министри да изготвят споразумение за сътрудничество в областта на отбраната. Желаем да го финализираме догодина, когато отбелязваме важна годишнина в двустранните ни отношения", посочи Мерц. Той визираше 35-тата годишнина от сключването на полско-германския Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 1991 г.

По време на разговорите между двамата лидери бе засегнат и въпросът за предоставяне на помощ за оцелелите жертви на нацистката окупация на Полша през Втората световна война, добавя ДПА.

"Побързайте, ако наистина искате да направите този жест", каза Туск след срещата си с Мерц. Полският премиер отбеляза, че броят на оцелелите жертви на нацистката окупация на страната постоянно намалява. 

Когато през юли 2024 г. тогавашният канцлер Олаф Шолц обеща такава подкрепа, все още бяха живи около 60 000 жертви на нацистите, сочат данни на Фондация за германско-полско помирение. Към днешна дата обаче са останали едва около 50 000 души.

"Ако скоро не получим ясно и бързо обяснение, аз ще обмисля решението догодина Полша да покрие тези нужди със свои собствени ресурси", отбеляза Туск.

Справянето с последиците от германската окупация на Полша по време на Втората световна война е тема, която трайно засяга отношенията между двете страни. Полша продължава да настоява за репарации в размер на трилиони евро за щетите, които нацистка Германия ѝ е нанесла. Този въпрос за последно бе повдигнат през септември, когато полският президент Карол Навроцки направи първата си държавна визита в Берлин.

/ДИ/

Свързани новини

16.09.2025 15:53

Германия продължава да отказва исканите от Полша репарации за Втората световна война

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер отказа да уважи исканията на Полша за репарации, свързани с Втората световна война, отправени от полския президент Карол Навроцки по време на първото му посещение в Берлин като държавен глава, предаде ДПА.
15.09.2025 17:43

Германия подчерта важността на отношенията с Полша преди първото посещение на новия полски президент Карол Навроцки в Берлин

Германското правителство подчерта важността на отношенията си с Полша преди първото посещение на новоизбрания полски президент Карол Навроцки в Берлин, предаде ДПА. "Германско-полските отношения са наистина от изключителна важност за цялата ни външна политика", заяви днес в Берлин заместник-говорителят на правителството Щефен Майер, като подчерта, че прекият контакт с Навроцки е много важен за германското правителство.
17.01.2025 20:33

Полша продължава да иска от Германия обезщетение за жертвите на нацистката окупация

Полша продължава да настоява за обезщетение за жертвите на германската окупация през Втората световна война, заяви полският външен министър Радослав Шикорски при днешното си посещение в Берлин, предаде ДПА.
01.09.2024 12:03

Полският президент отново поиска репарации от Германия заради Втората световна война

Полският президент Анджей Дуда, говорейки днес на събитие, посветено на 85-та годишнина от навлизането на Вермахта в Полша, отново поиска репарации от Германия за нанесените щети през Втората световна война, предаде ДПА. „Прошката и признанието за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:46 на 01.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация